Toyota punta sulla Cina per la produzione di auto elettriche

La Toyota ha deciso di puntare sulla Cina per il futuro della sua mobilità elettrica. Dopo anni di sperimentazioni e di investimenti nelle auto ibride, l’azienda ora ha annunciato la costruzione di un nuovo impianto a Shanghai. Questo sarà destinato, pare, esclusivamente alla produzione di auto elettriche e batterie. La città cinese, che ospita anche la Gigafactory di Tesla, diventa così il centro di un nuovo progetto e di alta competitività elettrica. . Con una capacità iniziale di circa 100.000 auto l’anno, il nuovo stabilimento dovrebbe accelerare l’ingresso di Toyota tra le BEV. Un passo decisivo, ma fondamentale. Tale decisione conferma infatti la volontà di diversificare l’offerta per la clientela, oltre a rispondere alla crescente domanda di veicoli ad emissioni zero.

Ma perché proprio la Cina? Come mai la Toyota ha scelto questo Paese? Semplice. La Cina è diventata il principale mercato mondiale per le auto elettriche. Come mai? Grazie a politiche governative favorevoli e una forte domanda di veicoli sostenibili. Basta fare un confronto con le nostre di politiche o quelle statunitensi per capire perché sia tanto allettante. Lì, Toyota intende sviluppare modelli pensati appositamente per i consumatori locali e ciò vuol dire che probabilmente avranno specifiche tecniche e stilistiche diverse dai modelli venduti in altre aree. Non è ancora chiaro però se queste auto verranno esportate.

Lexus, il primo protagonista dei piani Toyota

Il progetto avrà un inizio in grande stile. La prima auto che sarà sviluppata nella nuova fabbrica di Shanghai porterà il marchio Lexus, la divisione di lusso del gruppo. Si parla già del 2027 come data di avvio della produzione, ma non ci sono ancora dettagli precisi sul modello. Quel che è certo è che questa vettura sarà pensata per i gusti e le esigenze del mercato cinese. Il design e la tecnologia dovranno rispondere a un pubblico molto diverso rispetto a quello europeo o americano. E cosa dire delle ibride? In un mercato come quello cinese, dove le plug-in sono molto apprezzate, c’è spazio per qualche sorpresa? Toyota ha parlato solo di BEV, ma voci di corridoio suggeriscono che, forse, anche qualche versione ibrida potrebbe vedere la luce. In ogni caso, la decisione di Toyota di investire in elettrico puro segna l’inizio di una nuova era per l’azienda, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alle nuove esigenze globali.