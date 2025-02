Apple si apre alla riparazione fai-da-te: disponibili i ricambi per i Mac M4

Apple ha iniziato a vendere i pezzi di ricambio per i Mac con chip M4. In questo modo permetterà agli utenti di effettuare riparazioni autonome. Questa iniziativa fa parte del programma di riparazione fai-da-te, avviato dall’azienda oltre tre anni fa. I componenti originali sono ora disponibili per diversi modelli. Ovvero gli iMac con M4, i MacBook Pro nelle versioni M4, M4Pro e M4Max, e i MacMini con M4/M4Pro.

Negli Stati Uniti la novità è stata segnalata dai primi acquirenti. E ora sembra che il servizio sia già attivo anche negli store europei. Come accaduto in passato, Apple ha atteso alcuni mesi dal lancio dei prodotti prima di rendere disponibili i ricambi. I Mac con processori M4, infatti, sono stati presentati nell’ottobre 2024.

Il diritto alla riparazione e le restrizioni di Apple

Oltre ai componenti, il colosso di Cupertino, fornisce anche i manuali di riparazione necessari per smontare e sostituire le parti difettose. In alcuni casi, l’azienda vende strumenti specifici per facilitare il processo. La disponibilità di questi ricambi rappresenta quindi un’opportunità per i più esperti. I quali potranno finalmente riparare i propri device senza dover ricorrere all’assistenza ufficiale.

La possibilità di riparare in autonomia i dispositivi è un tema dibattuto da anni. Apple ha sempre adottato una politica molto restrittiva. Arrivando a limitare l’uso di componenti non originali e rendendo più difficile l’intervento sui propri dispositivi. Il programma di riparazione fai-da-te è stato introdotto inizialmente per gli iPhone, per poi estendersi pian piano anche ai Mac.

Ad ogni modo, malgrado l’apertura verso il diritto alla riparazione, Apple mantiene ancora alcuni vincoli. I suoi prodotti, infatti, integrano controlli di sicurezza che impediscono il corretto funzionamento di componenti di terze parti. Questa scelta viene giustificata dall’azienda come una misura per garantire qualità e sicurezza. Ma è vista da molti come un ostacolo alla libertà di riparazione.

Insomma, nonostante tutto, l’arrivo dei pezzi di ricambio per i Mac M4 segna un ulteriore passo avanti nel programma di riparazione fai-da-te. Anche se le limitazioni imposte da Apple restano ancora un tema di discussione.