Very Mobile: 150 GB con il 5G gratis, manca poco tempo

Le pubblicità continue in TV dovrebbero già aver reso bene l’idea di quanto sia interessante il servizio offerto ogni mese da un gestore come Very Mobile. Questa azienda è diventata fortissima nel mondo della telefonia mobile, soprattutto con le sue offerte che non mancano mai sia in contenuti che in convenienza.

Very Mobile ha reso disponibile una nuova offerta pensata per chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali (MVNO). La promozione prevede 150 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti al costo fisso di 5,99€ al mese per sempre.

Un dettaglio interessante è che chi attiva la promo entro il 13 febbraio 2025 riceverà due mesi gratuiti, un vantaggio che permette di iniziare a usare il servizio senza alcun costo iniziale.

Con Very Mobile ecco il 5G incluso e senza alcun vincolo per gli utenti

Very Mobile conferma la sua strategia trasparente: il prezzo di 5,99€ al mese è bloccato nel tempo, senza aumenti futuri. Inoltre, il 5G è incluso senza costi aggiuntivi, un vantaggio non scontato per le offerte di questa fascia di prezzo.

L’unica condizione per poter attivare questa tariffa è la provenienza da Iliad o da un altro operatore virtuale. Chi ha un numero con TIM, Vodafone o WindTre non può aderire a questa promozione, ma può comunque valutare altre offerte dell’operatore.

Come attivare la promozione di Very Mobile che tutti desiderano

L’attivazione può avvenire direttamente online o nei negozi Very Mobile. Una volta richiesta la SIM e completato il passaggio del numero, la tariffa verrà attivata con i primi due mesi gratuiti. Dal terzo mese in poi, il costo mensile resterà fisso a 5,99€.

Con tanti giga, minuti e SMS illimitati, 5G incluso e due mesi gratis, questa offerta di Very Mobile rappresenta una soluzione conveniente per chi è alla ricerca di un piano tariffario completo e senza sorprese.