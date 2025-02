Iliad: la tariffa mobile da sogno, senza vincoli e sorprese

Iliad continua a macinare numeri assurdi, grazie ai suoi servizi e alla trasparenza delle sue offerte.

L’operatore francese nel 2024 è stato premiato da nPerf come la fibra più veloce d’Italia, e questo non ha fatto altro che aumentare la caratura di Iliad nel mercato delle telecomunicazioni.

Inoltre la promozione per avere la fibra di Iliad in casa è estremamente vantaggiosa, poiché permette agli utenti di avere una connessione al 100% con tecnologia Wi-Fi 7 a 21,99 euro al mese per sempre per tutti gli utenti che sono già clienti di Iliad per quanto riguarda il mobile e che abbiano un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese.

Iliad: ma quali sono le offerte mobili dell’operatore?

Vista la promo con la fibra, che ha un costo di installazione di 39,99 euro, vediamo adesso quali sono le tariffe mobili di Iliad.

L’offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e sicuramente GIGA 120, promo che permette agli utenti di avere a disposizione minuti e SMS illimitati e 120 giga di Internet a 7,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 9,99 euro.

Le altre offerte hanno un costo leggermente più elevato, ma a differenza della prima presentano la tecnologia 5G. GIGA 180 permette di avere a disposizione minuti e SMS illimitati e 180 giga di Internet in 5G a soli 9,99 euro al mese è un costo di attivazione di 9,99 euro.

GIGA 250, invece, permette di avere minuti e SMS illimitati e 250 di giga di Internet in 5G, a 11,99 euro al mese e un costo di attivazione di 9,99 euro.

Ma i servizi di Iliad sono davvero diversi e soprattutto incredibili. Ad esempio, per gli utenti che hanno bisogno di più giga per navigare in Europa, l’operatore mette a disposizione 5 giga di Internet a 3,99 euro per un mese.

Oppure per navigare in Svizzera si possono aggiungere sempre 5 giga di Internet a 4,99 euro per un mese.

Infine, se si volesse navigare negli Stati Uniti d’America e in Canada si possono aggiungere cinque giga di Internet a 4,99 euro per un mese.