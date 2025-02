Google Maps introduce nuove icone auto personalizzabili per la navigazione

Google Maps ha appena aggiunto una nuova opzione che permette di personalizzare l’icona del veicolo durante la navigazione mentre l’app è in uso. Gli utenti possono ora scegliere tra diverse rappresentazioni grafiche dell’auto, rendendo l’esperienza di guida più personalizzata e visivamente interessante.

Nuove opzioni per l’icona dell’auto all’interno di Google Maps

Con l’ultimo aggiornamento, Google Maps permette agli utenti di selezionare il tipo di auto che vogliono visualizzare sulla mappa. Tra le opzioni disponibili ci sono una berlina classica, un SUV robusto e una hatchback compatta, ognuna con un design distintivo. Questa funzionalità, già presente su alcune piattaforme concorrenti, offre un livello aggiuntivo di personalizzazione, migliorando l’esperienza visiva della navigazione.

Come cambiare l’icona dell’auto su Google Maps

La modifica dell’icona è semplice: durante la navigazione, basta toccare la freccia blu che rappresenta il veicolo sulla mappa. Da qui, si accede a un menu che permette di scegliere tra le nuove icone disponibili. La selezione dell’auto non influisce sulle funzionalità di navigazione, ma aggiunge un tocco di personalizzazione che potrebbe rendere l’interfaccia più coinvolgente per gli utenti.

Questa funzione è attualmente in fase di rollout su dispositivi Android e iOS. Alcuni utenti potrebbero già trovarla attiva, mentre per altri potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni affinché l’aggiornamento venga distribuito a livello globale. Come sempre, si consiglia di verificare la presenza di nuovi aggiornamenti nell’App Store o Google Play Store.

Google Maps continua a introdurre piccoli miglioramenti per rendere l’esperienza di navigazione più intuitiva e personalizzata. L’aggiunta di icone auto selezionabili non cambia il funzionamento del servizio, ma offre agli utenti un’opzione in più per adattare l’interfaccia alle proprie preferenze. Sicuramente l’app merita tanta attenzione e la concorrenza con le app rivali è più elevata che mai; voi utilizzate il servizio di BigG o preferite usare Waze o altre piattaforme competitor?