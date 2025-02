Windows 10: supporto esteso a pagamento oltre la scadenza

Come ben sappiamo, Microsoft sta fortemente insistendo per favorire il passaggio a Windows 11 in ogni settore, sia per quanto riguarda gli utenti comuni sia per quanto riguarda le aziende, non a caso quest’ultima sta prendendo sempre maggiormente le distanze da Windows 10 limitandolo e diminuendo il supporto mese dopo mese, tutto ciò prenderà la sua forma più esplicita a ottobre di quest’anno quando Microsoft cesserà ufficialmente il supporto a Windows 10 non rilasciando più gli aggiornamenti di sicurezza.

A quanto pare, però ciò non segnerà la fine totale degli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10, sembra infatti che Microsoft abbia intenzione di lanciare un’iniziativa legata ad un supporto esteso oltre la scadenza, costituito dagli aggiornamenti di sicurezza, il quale però sarà a pagamento, all’interno infatti delle proprie pagine di supporto ha inserito tutta la documentazione in merito a come funzionerà questo programma il cui acronimo è ESU (Extended Security Updates).

Come funzionerà e il prezzo

In base a quello che Microsoft ha rilasciato nelle proprie pagine di supporto, quest’iniziativa sarà disponibile per tutte le aziende che ovviamente hanno degli account Microsoft 365 e Azure E consentirà di estendere il supporto di anno in anno ad un costo di 61 $ americani, il costo sarà gestito in modo sequenziale, quest’ultimo raddoppierà per ogni anno di supporto esteso per un massimo di tre anni, il minimo sottoscrivibile è però di un anno.

Per quanto riguarda la gestione, dell’attivazione di questo programma, quest’ultimo sarà disponibile macchina per macchina, di conseguenza ogni macchina avrà un supporto esteso con una fatturazione a sestante, tutto ciò sarà peró gratuito invece per le macchine virtuali in esecuzione all’interno dei sistemi Microsoft 365.

Pare evidente che questa sia un’iniziativa per ammortizzare e rendere il passaggio a Windows 11 decisamente meno netto ed evidente anche per le aziende dal momento che spesso aggiornare tutta la propria dotazione hardware risulta essere un investimento non facilmente affrontabile soprattutto dalle realtà più piccole che così facendo possono impegnarsi in modo più graduale verso questa transizione.