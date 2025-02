TIM aumenta le tariffe: ecco cosa cambia per i clienti

Nuovi aumenti in arrivo per alcuni utenti TIM. Secondo quanto stabilito dall’ azienda telefonica infatti, a partire dal primo rinnovo successivo al 7 marzo 2025, alcune offerte mobili ricaricabili subiranno un aumento Si parla di circa 1,99€ al mese, IVA inclusa.

L’operatore giustifica questa modifica con la necessità di adeguarsi alle mutate condizioni di mercato. I clienti coinvolti riceveranno una comunicazione ufficiale via SMS. Nella quale verranno illustrati i dettagli della rimodulazione e le possibili opzioni per gestire la variazione contrattuale.

TIM: come evitare l’aumento o cambiare offerta

TIM, però, ha deciso di compensare tale incremento offrendo alcuni vantaggi esclusivi. Gli utenti infatti potranno scegliere tra due opzioni gratuite. Ovvero 50GB extra al mese oppure l’accesso alla rete 5G Ultra.

Quest’ ultima garantisce velocità fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload, oltre a una priorità di connessione. Per attivare uno di questi bonus, basterà inviare un SMS al 40916 con il testo “50GIGA ON” o “5G ON”.

Chi non intende accettare il rincaro ha diverse alternative tra cui scegliere. TIM permette di mantenere il costo attuale ottenendo in cambio 2GB in più al mese. Per farlo, è sufficiente inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “CONFERMA ON”. In alternativa, sarà possibile disattivare l’offerta oggetto della variazione e continuare a usare il numero con la tariffa base o scegliendo un nuovo piano tra quelli disponibili.

Vi sarà però anche la possibilità di lasciare l’operatore, nel caso lo si desideri. Infatti si potrà recedere senza penali o costi di disattivazione. La richiesta deve essere presentata entro il 7 aprile 2025, compilando un modulo online, inviandolo via PEC o recandosi in un negozio TIM. Oppure ancora contattando il servizio clienti al 119 per ricevere assistenza.

Attenzione a chi ha un pagamento rateizzato in corso. Poiché, prima di procedere con la disattivazione, è necessario compilare un modulo o chiamare il 119 per evitare eventuali addebiti extra. Il finanziamento, invece, non subirà variazioni e continuerà secondo le condizioni pattuite.