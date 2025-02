Il colosso americano Microsoft lascia sempre tutti senza parole con le sue fantastiche promozioni di rilievo disponibili su Xbox Store. Fino ad ora ne abbiamo viste diverse, ma ora sono stati resi disponibili nuovi sconti ed offerte dedicate in particolare ai videogiochi degli anime. Si tratta come sempre di occasioni imperdibili a cui è difficile resistere. Vediamo qui di seguito alcune delle occasioni imperdibili.

Xbox Store, al via nuovi sconti ed offerte dedicato al mondo degli anime

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha reso disponibile un’altra super promozione su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha lanciato una nuova promozione dedicata al mondo degli anime. Gli utenti potranno infatti ora acquistare numerosi videogiochi di rilievo dedicati a questo mondo a dei prezzi come sempre interessanti e soprattutto accessibili.

Tra questi viodegiochi, sono compresi sia titoli del passato sia titoli più recenti, tutti titoli molto amati ed apprezzati da sempre dagli utenti. Tra questi, spicca in primis uno degli ultimi capitoli appartenenti alla saga di Final Fantasy. Ci stiamo riferendo in particolare al bundle denominato Final Fantasy I-VI. Quest’ultimo è ora disponibile all’acquisto su Xbox Store ad un prezzo scontato di soli 52,49 euro contro il suo prezzo di listino di 74,99 euro.

Si tratta dunque di un ottimo sconto pari al 30%. Troviamopoi diversi videogiochi appartenenti alla nota saga del manga e dell’anime di Naruro. Ricordiamo ad esempio Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Deluxe Edition. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di vendita abbastanza alto pari a 84,99 euro. Tuttavia, grazie al super sconto proposto da Microsoft del 40%, gli utenti potranno portarselo a casa ad un super prezzo di soli 50,99 euro. Ci sono poi tantissimi altri videogiochi appartenenti a numerose saghe di rilievo, tra cui anche Dragon Ball.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale delle offerte di Xbox Store per non perdere nessun videogioco in sconto.