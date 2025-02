Sott'acqua per 120 giorni: nuovo record per un ingegnere tedesco

È davvero assurda la storia di Rüdiger Koch, uomo che ha stabilito un nuovo record da inserire nel Guinness dei primati. L’ingegnere aerospaziale di 59 anni, ha infatti vissuto per ben 120 giorni sott’acqua. Questo gli è valso il superamento del precedente record che era fermo a 100 giorni e che apparteneva all’americano Joseph Dituri. L’impresa è stata certificata ufficialmente da Susana Reyes, adjudicator del Guinness World Records.

La capsula subacquea: una casa moderna sul fondale marino

Koch ha trascorso questi quattro mesi in una capsula di 30 metri quadrati progettata dalla sua azienda, Ocean Builders, e situata al largo della costa settentrionale di Panama. Non mancava veramente nulla nella sua casa subacquea. C’erano un letto, un bagno, una TV, una cyclette e un computer con connessione internet. Ad alimentare il tutto e a fornire dunque elettricità ecco dei pannelli solari sulla superficie del mare. Grazie ad un generatore di backup per le emergenze, la situazione è stata perfetta.

La capsula era collegata a una piattaforma sopra il livello dell’acqua tramite un tubo con una scala a chiocciola, che permetteva la consegna di cibo e visite mediche regolari. Nonostante l’assenza di una doccia, Koch ha descritto la sua esperienza come indimenticabile, parlando con entusiasmo delle notti illuminate dal mare.

Una missione tra scienza e sperimentazione

Durante la permanenza sott’acqua, Koch ha raccolto oltre 1.000 ore di filmati documentando la vita marina. L’impresa non è stata solo una sfida personale, ma anche un’opportunità per dimostrare che abitare sott’acqua, in futuro, potrebbe essere una realtà sostenibile. Koch spera che questa esperienza possa ispirare nuovi progetti per abitazioni in ambienti estremi.

Un record celebrato con stile

Un bicchiere di champagne e un sigaro: questi sono stati i festeggiamenti di Koch prima di tornare a terra e partecipare a una festa in suo onore. Tra i suoi oggetti personali, aveva portato con sé una copia di “Ventimila leghe sotto i mari” di Jules Verne, trovando ispirazione nel leggendario Capitan Nemo.

Il monitoraggio è stato rigoroso, con quattro telecamere che hanno garantito che Koch non emergesse mai in superficie. Una sfida affascinante, che apre nuovi orizzonti per la vita subacquea.