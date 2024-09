L’attesa è giunta al termine. Apple ha finalmente rivelato al mondo i suoi nuovi dispositivi. Come da previsione, protagonisti indiscussi dell’evento Glowtime sono i nuovi iPhone 16. I quattro melafonini sono stati rivelati nella loro totalità e presto sarà possibile procedere con l’acquisto.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

I due modelli base accolgono novità interessanti, tra queste le nuove colorazioni: nero, bianco, rosa, verde e blu. Il comparto fotografico è stato rivisitato e i due sensori fotografici, di cui il principale da 48 MP, disposti in un’unica linea verticale con lo scopo di rendere la registrazione dei video quanto più ottimale per la riproduzione su Apple Vision Pro. Il tasto Action arriva anche sui due modelli base permettendo di accedere rapidamente a svariate funzioni, che potranno essere personalizzate.

iPhone 16 e 16 Plus accolgono, inoltre, il nuovo tasto protagonista di innumerevoli indiscrezioni. Il tasto prende il nome di Camera Control, un nuovo tasto capacitivo posizionato sul lato che permette di accedere rapidamente a numerose funzioni legate alla fotocamera. È possibile, quindi, sfiorare un’unica volta il tasto per scattare una foto o procedere con due tocchi per avviare la registrazione di un video. Esercitando una leggera pressione si avrà accesso allo zoom, con due pressioni, invece, sarà possibile aggiungere filtri e cambiare effetti.

A rendere interessante le novità introdotte compensa la possibilità di sfruttare Apple Intelligence per effettuare ricerche accurate tra le immagini presenti in galleria, per ottenere dettagli sul soggetto presente in foto o per eliminare oggetti indesiderati grazie alla funzione Clean Up.

Ad alimentare entrambi i dispositivi sarà un nuovo chip A18 realizzato appositamente per accogliere le funzioni di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale del colosso di Cupertino. Il chip rappresenta uno dei punti forti dei dispositivi insieme alla nuova GPU, del 40% più veloce rispetto ad iPhone 15.

iPhone 16 e 16 Plus saranno disponibili rispettivamente a partire da 799 dollari e 899 dollari.

iPhone 16 Pro e Pro Max

Gli iPhone 16 Pro e Pro Max sfoggiano un design elegante grazie alla loro scocca in titanio, inaugurata lo scorso anno da Apple e rinnovata quest’anno soltanto sui modelli di fascia alta, che ottengono un titanio ancora più resistente. Entrambi i dispositivi accolgono display rinnovati, con pannelli più grandi che raggiungono i 6,3 pollici su iPhone 16 Pro e i 6,9 pollici su Pro Max, con refresh rate a 120 Hz.

Le cornici, inoltre, si presentano molto più sottili. È confermata così l’indiscrezione emersa nel corso dei mesi scorsi riguardo la volontà di Apple di distinguere i quattro modelli mantenendo invariate le dimensioni dei modelli base per procedere con l’upgrade esclusivamente sui melafonini di punta.

Il comparto fotografico ricevere importanti novità. Il sensore principale sarà da 48 megapixel e sarà accompagnato da una fotocamera ultra grandangolare che passa dagli attuali 12 megapixel a ben 48 megapixel, evidenziando ulteriormente la differenza dai modelli standard.

Grande attenzione viene posta anche alla qualità dell’audio su iPhone 16 Pro e Pro Max e alle novità che permetteranno agli appassionati di registrare clip video di altissima qualità grazie alla nuova fotocamera 4K e all’integrazione di Apple Intelligence. Ma a distinguere realmente i modelli Pro dalle versioni standard sarà soprattutto il nuovo chip A18 Pro, ancora più veloce ed efficiente, destinato a garantire delle prestazioni di qualità nel supporto delle funzioni di intelligenza artificiale, ottimizzando anche i consumi dal punto di vista energetico. Rispetto ad iPhone 15 Pro, il nuovo chip permetterà di raggiungere una velocità maggiore del 25%.

Il costo non presenta particolari differenze rispetto ai modelli rilasciati negli scorsi anni. iPhone 16 Pro sarà disponibile a partire da 999,00 dollari mentre iPhone 16 Pro Max sarà disponibile a partire da 1199,00 dollari. Entrambi potranno essere acquistati a partire dal 20 settembre.

Apple Intelligence: la vera protagonista

Si passa ad Apple Intelligence, cuore di iPhone 16. Elemento sul quale viene posta particolare attenzione è la capacità del nuovo sistema di intelligenza artificiale generativa multimodale di garantire la privacy degli utenti. Apple Intelligence mira a rendere quanto più semplice e veloce la vita di tutti i giorni: è in grado di comprendere testo, immagini e creare azioni che gli utenti potranno sfruttare rapidamente.

Apple Intelligence potrà essere utilizzato durante la scrittura di un email, per personalizzare i propri messaggi tramite GenEmoji e per sintetizzare le notifiche ricevute. Siri sarà molto più efficiente, in grado di comprendere il linguaggio naturale come non ha mai fatto. L’utente potrà iniziare a parlare e interrompere la conversazione per auto correggersi ma ciò non impedirà all’assistente vocale di comprendere e rispondere.

L’AI di Apple sarà disponibile gratuitamente a partire da ottobre ma soltanto in alcune lingue: inglese, spagnolo, francese, cinese e giapponese. Come previsto, l’Italia dovrà attendere ancora prima di poter assistere al suo arrivo.