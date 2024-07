Vodafone Bronze Plus: l'offerta estiva più imperdibile che c'è

Questa estate è ricchissima di vantaggi per chi sceglie di passare a Vodafone, grazie a una serie di offerte estive pensate per coloro che intendono lasciare alcuni determinati gestori come Iliad, Postemobile e Tiscali. Tra le promozioni per la rete mobile più hot ed imperdibili c’è la nuovissima proposta Vodafone Bronze Plus, un’offerta speciale per chi desidera sfruttare al massimo la potenza del 5G sul proprio smartphone e navigare ad una velocità super.

Vodafone Bronze Plus consente infatti a chiunque la attivi di viaggiare online alla massima velocità e di beneficiare di numerosi altri vantaggi eccezionali. Il costo mensile? Soli 9,99 euro ed il bello è che bloccato per 24 mesi se si sceglie la modalità di pagamento SmartPay. Questa opzione permette di automatizzare i pagamenti tramite addebito su carta di credito o conto corrente, eliminando le ricariche manuali rompiscatole.

Vodafone è ancora più hot del sole d’estate

La proposta è sicuramente allettante per chi utilizza moltissimo internet. Scegliendo il pagamento tramite SmartPay, infatti, si ottengono GIGA ILLIMITATI. In alternativa, il piano prevede comunque un generoso pacchetto di 150 Giga mensili che sicuramente basteranno persino per una maratona di Friends. Oltre a questo, l’offerta include chiamate senza alcun limite per contattare chiunque tu voglia e SMS illimitati verso i numeri nazionali.

L’attivazione della SIM è gratuita e il piano tariffario Vodafone, come se i vantaggi non fossero abbastanza, contiene anche servizi aggiuntivi. Tra questi, si trovano Smart Passport + per chi viaggia all’estero, la ricevuta di ritorno SMS, la continuità di servizio, la segreteria telefonica e i servizi chiamami e recall. Questi servizi aggiuntivi rendono l’offerta ancora più attraente, soprattutto per chi cerca una soluzione completa e senza pensieri per la propria comunicazione mobile.

Passare a Vodafone Bronze Plus rappresenta dunque un’opportunità imperdibile per chi intende cambiare operatore durante l’estate. Con questo prezzo da urlo e tutti i vantaggi, la tariffa permette di sfruttare al meglio le potenzialità del 5G e di risparmiare sui costi mensili. Che aspetti ancora a passare a Vodafone, che l’offerta scada? Prederesti una grandissima occasione da sotto il naso! Attivala sul sito web.