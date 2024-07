Le smart TV stanno diminuendo di tantissimo il proprio prezzo di vendita, infatti in questi giorni potete acquistare su Amazon un modello di casa TCL ad un prezzo estremamente conveniente, che vi permetterà di risparmiare anche il 34% del valore originario.

La versione che potete trovare in promozione prevede una diagonale di 55 pollici, con risoluzione massima 4K HDR, e naturalmente tecnologia LCD (a queste cifre è praticamente impossibile riuscire a trovare altro). Il design è senza bordi, trattasi di un prodotto che potremmo definire tutto schermo, con supporto Dolby Audio, e piena compatibilità con gli assistenti vocali, quali Google Assistant ed Amazon Alexa.

Smart TV TCL: correte subito ad acquistarla su Amazon

Acquistare una smart TV, ancora meglio se a marchio TCL, è una operazione tutt’altro che difficile e dispendiosa. L’acquisto porta ad una spesa finale di soli 329 euro, risparmiando circa il 34% del valore iniziale, in particolare all’inizio sarebbe costata circa 499 euro. La garanzia è sempre di due anni, ed è prevista la consegna, da parte di Amazon, in pochissimo tempo. Correte a comprarla subito qui.

Nella parte posteriore è possibile trovare una serie di connettori fisici di alto livello, tra cui spiccano Game Master 2.0, ovvero HDMI 2.1 e ALLM, che permetterà di sperimentare la latenza più bassa possibile, impostando in modo automatico le migliori impostazioni dell’immagine per i videogiochi stessi. Il sistema operativo è Google TV, uno dei migliori in circolazione, e forse anche il più versatile, proprio perché garantisce l presenza di ottime funzionalità di base, come ad esempio il Google Chromecast, da sfruttare per riuscire a trasmettere rapidamente i contenuti, senza tempi di attesa o la necessità di affidarsi a specifiche applicazioni. Per maggiori informazioni in merito, consigliamo di aprire il link inserito poco sopra.