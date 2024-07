Uno dei temi caldi di maggiore attenzione per Nintendo è senza alcun dubbio, la sua eterna e acutissima lotta contro la pirateria, da sempre i dispositivi per giocare della nota azienda nipponica sono infatti oggetto preferito dei pirati tecnologici che riescono molto spesso a violare la sicurezza delle console per portare poi all’esecuzione di copie digitali dei videogiochi, ovviamente piratate.

Già in passato Nintendo ha segnato un colpo importante contro la pirateria portando alla chiusura definitiva di Yuzu, che ha dovuto anche risarcire l’azienda con 2,4 milioni di dollari, non è tutto però, Nintendo infatti vuole battere un altro colpo importante colpendo in modo diretto Modded Hardware e Archbox, quest’ultimo moderatore di Reddit, per violazione di copyright.

I due modder colpiti

Modded Hardware, gestito da Ryan Daly, è uno shop online che da sempre vende chip di modifica e dispositivi MIG, ossia cartucce modificate in grado di eseguire copie di backup digitale dei videogiochi su Nintendo Switch, l’azienda ha proceduto per vie legali dopo aver cercato di contattare privatamente l’uomo per intimargli di cessare l’attività senza ricevere però nessun tipo di risposta da quest’ultimo.

Per quanto riguarda Archbox invece, il moderatore del canale r/SwitchPirates su Reddit completamente dedicato, come intuibile dal nome, alla diffusione di tutte le info dedicate all’attività di pirateria e giochi piratati per Nintendo Switch, quest’ultimo sarebbe stato denunciato da Nintendo per aver facilitato e promosso la diffusione della pirateria nel proprio canale che vanta quasi 200.000 iscritti, i quali vengono poi spesso indirizzati verso shop esterni per l’acquisto di materiale piratato.

Si tratta dunque dell’ennesimo colpo di Nintendo che evidentemente è stanca di doversi trascinare dietro la piaga della pirateria che ovviamente vanifica i suoi sforzi minando fortemente i guadagni sia degli sviluppatori dei videogiochi sia dell’azienda stessa che cerca di garantire console di ottimo livello in grado di offrire un pari ritorno economico.