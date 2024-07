Samsung ha annunciato recentemente molte novità per quanto riguarda la sua piattaforma software per la domotica, parliamo nello specifico di SmartThings, la quale sta per per ricevere anche il supporto a Matter 1.2, una tecnologia che addirittura promette di ridurre lo stress sugli impianti elettrici nei momenti di picco di richiesta di energia.

Le novità in arrivo