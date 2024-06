Il TIME ha incluso Xiaomi tra le “TIME100 Most Influential Companies in 2024”. Tale riconoscimento è stato riservato all’azienda per la prima volta come prova dell’impatto globale che ha avuto. Il prestigioso magazine, infatti, ha sottolineato il successo di Xiaomi anche in relazione al lancio della sua prima vettura elettrica (SU7) avvenuto in Cina lo scorso mese di marzo.

In particolare, il TIME ha lodato lo sviluppo di un EV capace di integrare e collegare persone, auto e casa all’interno di un ecosistema super smart, centrato sull’utente. Inoltre, Xiaomi ha stabilito nuovi record nel settore automobilistico per il volume di ordini e consegne della serie XiaomiSU7 nel primo mese dal suo debutto. Questo ecosistema denominato “Human x Car x Home” connette dispositivi intelligenti in modi innovativi e senza soluzione di continuità.

Xiaomi ha ricevuto per la prima volta il riconoscimento del TIME

L’azienda sta dimostrando un impegno costante al fine di condurre investimenti sostenibili in tecnologie fondamentali. Lo scopo è quello di migliorare la vita stessa delle persone che si affidano al noto marchio. A tal proposito, sembra che Xiaomi preveda di investire oltre 100miliardi di RMB in ricerca e sviluppo tra il 2022 e il 2026. Con uno sforzo a lungo termine (15-20 anni), l’azienda punta a diventare uno dei primi cinque produttori auto al mondo. Oltre a confermare il proprio ruolo guida nel settore delle tecnologie avanzate a livello globale.

Per compilare la lista, il TIME ha richiesto candidature da tutti i settori. Inoltre, ha coinvolto la sua rete globale di collaboratori e corrispondenti, oltre a esperti esterni. Dopo questi primi passaggi, i redattori del magazine hanno valutato ciascuna candidatura. Alla base di tale processo ci sono alcuni criteri chiave come impatto, innovazione, ambizione e successo. Un portavoce di Xiaomi ha rilasciato una dichiarazione a riguardo. Dopo aver annunciato che l’azienda è onorata per aver ottenuto tale riconoscimento si è soffermato sulle intenzioni future del marchio.

Il traguardo raggiunto dimostra l’abilità dell’azienda di influenzare il panorama tecnologico globale, ma è solo un punto di partenza. Lo scopo di Xiaomi è quello di confermare il proprio ruolo di leader nell’intero settore tecnologico.