X: è stretta sui contenuti violenti e per adulti, ecco le linee guida

Tenere a bada tutti i contenuti più particolari sul web è diventato il principale obiettivo delle aziende ma soprattutto dei social network. Tra quelli più in voga nell’ultimo periodo, o meglio tra quelli più chiacchierati, non poteva che esserci X, l’ex Twitter rivoluzionato da Elon Musk che ora sta prendendo dei provvedimenti proprio per quanto concerne i contenuti per adulti e quelli violenti.

L’azienda vuole infatti fare chiarezza su tutte le regole che gli utenti dovranno rispettare. Le nuove norme arrivano per sostituire quelle precedenti riguardo ai media sensibili e soprattutto i discorsi violenti. Questa sarà un’ulteriore prova da parte di X infatti era già stato sottoposto ad alcune verifiche scrupolose da parte dell’Unione Europea proprio in merito alle possibili violazioni del DSA in merito al tema riguardante la moderazione dei contenuti.

X regola i contenuti per adulti e quelli violenti

Chi pensa che su X non possano essere diffusi contenuti per adulti, si sbaglia. Questi possono essere infatti caricati sul social network solo in maniera consensuale e con l’etichetta che li evidenzia in quanto tali. Non devono essere mostrati come foto profilo o immagini di intestazione.

X vuole garantire la libertà di diffusione di questi contenuti sia scritti che pubblicati in maniera visiva, ma il tutto va bilanciato al meglio siccome c’è la necessità di proteggere tutti coloro che non sono interessati, tra cui anche qualche adulto e soprattutto i minori. Saranno dunque vietati tutti i contenuti che promuovono l’abuso dei minori, comportamenti osceni, mancanza di consenso, oggettificazione e sessualizzazione dei minori.

Per quanto riguarda i contenuti violenti, anche questi ammessi su X solo con la giusta etichetta, valgono gli stessi principi. Anche in questo caso, i contenuti eccessivamente cruenti e le violenze sessuali o incitamento ed esaltazioni all’odio, verranno censurati. La stretta riguarda quindi anche l’intelligenza artificiale e tutto quello che può generare in merito.