Esauriti gli Incentivi per le auto commerciali elettriche

Gli incentivi per i veicoli commerciali elettrici N1 e N2 in Italia sono stati rapidamente esauriti il 4 giugno 2024.

Gli incentivi destinati alle auto commerciali elettriche N1 e N2 in Italia sono stati consumati in tempo record. Ciò riflette una crescente domanda per la mobilità sostenibile anche nel settore del trasporto commerciale. La piattaforma Ecobonus, gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha segnato il tutto esaurito nella mattinata del 4 giugno 2024. Solo il giorno precedente infatti, i fondi disponibili ammontavano a circa 9 milioni di euro. Ma in meno di 24 ore, l’intero stanziamento è praticamente terminato.

Incentivi auto: iniziata la corsa alla mobilità sostenibile

Secondo quanto dichiarato il governo italiano aveva allocato un totale di 53 milioni di euro per l’acquisto di auto commerciali N1 e N2, sia elettriche che a combustione interna, per il 2024. Una gran parte di questi fondi però è stata destinata ai veicoli termici. Lasciando una quota relativamente modesta per quelli elettrici. Malgrado ciò, il denaro per le vetture commerciali a combustione interna resta in gran parte intatto. Si parla infatti di oltre 35 milioni di euro ancora disponibili. Questa disparità evidenzia una preferenza marcata delle persone per le automobili elettriche. Probabilmente a causa dei numerosi vantaggi che offrono. Tra cui l’accesso senza restrizioni alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e un minore impatto ambientale.

Questa situazione solleva domande sulla suddivisione dei fondi e la capacità delle politiche governative di rispecchiare i reali bisogni del mercato. È possibile che le aziende siano sempre più orientate verso soluzioni ecologiche. Ciò proprio per evitare restrizioni nelle aree urbane e per migliorare il loro impatto sull’ambiente. Insomma, in un contesto di crescente preoccupazione per il cambiamento climatico e i suoi relativi effetti, il contesto dei trasporti commerciali potrebbe giocare un ruolo davvero importante nella transizione verso un futuro più verde ed ecologico. Cosa che, ad oggi, è diventata una vera e propria priorità a causa delle normative europee attualmente vigenti.