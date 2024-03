GTA è stato da sempre un videogioco molto significativo per coloro che lo seguivano tanto da coinvolgere emotivamente il loro pensiero; infatti chi poteva si trasferiva a Los Angeles proprio per imitare la vita che fanno i personaggi di GTA. Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto un giocatore di calcio a cambiare squadra e a trasferirsi proprio in questa famosa città.

Il giocatore è Hugo Lloris, ex portiere del Tottenham Hotspur, che ha deciso di spostarsi in America e di unirsi al Los Angeles Football Club; tra i motivi c’è proprio GTA poiché quando giocava a questo famoso videogioco è stato coinvolto dal clima della città americana, infatti quando è arrivato gli sembrava di avere familiarità con la città.

GTA, coinvolge i fan e non solo

Il giocatore sicuramente è stato mosso anche da motivi economici e calcistici, ma comunque ha lascito un segno sulla potenza dei videogiochi poiché riescono a coinvolgere i fan talmente tanto che vorrebbero rivivere l’ esperienza anche nella vita reale. Infatti GTA è in grado di creare delle atmosfere molto simili alla realtà che riescono ad immergere il giocatore all’ interno del paesaggio ricreato artificialmente. Di solito i giocatori si trasferiscono in squadre dove vengono pagati di più o dove la loro carriera sportiva potrebbe aumentare, per cui questa storia è molto emblematica dato che fa capire come il tipo di prospettiva che abbiamo con i videogiochi riesce a cambiare anche il nostro atteggiamento e stile di vita.

Forse se il motivo fosse stato solo calcistico e economico Lloris non si sarebbe trasferito a Los Angeles, ma sapendo che andava in una città che è stata per anni il panorama di GTA allora si è convinto a trasferirsi. Il modo con cui i videogiochi riescono ad entrare nella nostra immaginazione fa capire come siano veramente realizzati veramente bene.