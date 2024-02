Durante il mese di gennaio, l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha proposto numerose offerte di rilievo e soprattutto a basso costo. Queste ultime sono state evidentemente molto apprezzate dagli utenti, tanto che l’operatore ha deciso di prorogarne la disponibilità per tutto il mese di febbraio. In questo modo, ci sarà tempo fino al prossimo 29 febbraio 2024 per poterle attivare. La maggior parte di queste offerte sono di tipo operator attack, quindi rivolte principalmente a chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Lyca Mobile proroga la sua proposta di offerte per il mese di febbraio

Anche per il mese di febbraio saranno disponibili all’attivazione tutte le offerte mobile favolose dell’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di proporre anche per questo mese tutto il suo catalogo, fino al prossimo 29 febbraio 2024.

Tra queste, molte offerte sono riservate agli utenti che effettuano il passaggio da altri operatori telefonici. Una delle offerte più economiche è Lyca Mobile Port In 699. Quest’ultima include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ed ha un costo di soli 6,99 euro al mese.

Questa offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del proprio numero da operatori come Very Mobile, Iliad, Fastweb, Kena e ho Mobile. È poi disponibile un’offerta molto simile ma rivolta a chi proviene dai seguenti operatori: CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Fastweb, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, ho. Mobile, Iliad, Very Mobile, Kena, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Enegan S.p.A., Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Elimobile, Italia Power, Conexo Technologies.

In questo caso, gli utenti dovranno sempre sostenere un costo di 6,99 euro al mese. Tuttavia, avranno a disposizione “solo” 100 GB di traffico dati, ma sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Sono comunque disponibili tantissime altre offerte per tutte le esigenze, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprirle tutte.