Fastweb ha riportato risultati positivi nel 2023, con l’aggiunta di 530.000 nuovi clienti nei segmenti di accesso fisso, mobile e all’ingrosso, il gruppo guidato da Walter Renna ha visto un aumento dell’8% della base clienti rispetto al 2022.

Il numero di clienti a banda ultralarga è cresciuto del 1% rispetto al 2022, con circa il 90% dei sottoscrittori che usufruiscono di velocità da 100 Mbps fino a 2,5 Gigabit. La copertura 5G è aumentata al 72% della popolazione nazionale.

In generale, i ricavi totali di Fastweb al 31 dicembre 2023 sono stati di 2.633 milioni di euro, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. La crescita dei margini è continuata, con un EBITDA di 817 milioni di euro (+3% rispetto al 2022) e un EBITDA complessivo di 872 milioni di euro (+2% rispetto al 2022).

Fastweb e l’arrivo dell’AI

Ora Fastweb sta concentrando gli sforzi sul controllo delle infrastrutture di rete e lo sviluppo di soluzioni basate su cloud, 5G e sicurezza informatica. Renna ha sottolineato che gli investimenti nel 2024 saranno finalizzati ad ampliare le infrastrutture e migliorare la qualità del servizio per differenziarsi ulteriormente e offrire un portafoglio di servizi più ampio.

Fastweb, inoltre, ha confermato il suo impegno negli investimenti, che hanno raggiunto i 623 milioni di euro nel 2023, pari al 24% dei ricavi, principalmente per lo sviluppo di reti ultra–performanti, servizi a valore aggiunto e tecnologie avanzate, come appunto il supercomputer per l’intelligenza artificiale.

E non è tutto. La divisione Wholesale ha visto un aumento dei ricavi del 5% rispetto al 2022, mentre la Business Unit Enterprise ha registrato un aumento del 12% dei ricavi grazie ai servizi di connettività e trasformazione digitale.

Portando avanti quello che è iniziato lo scorso anno, Fastweb conta di integrare progressivamente sempre più soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per poter diventare, nel 2024, il principale fornitore nazionale di soluzioni AI. Dunque, l’intelligenza artificiale continuerà ancora a giocare un ruolo centrale all’interno della strategia dell’operatore di telefonia.

A tal proposito, il recente acquisto del supercomputer Nvidia consentirà a Fastweb di sviluppare concretamente il primo Large Language Model addestrato in lingua italiana, offrendo un sistema end-to-end per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale per vari settori, con una gestione robusta dei dati e conformità normativa.