Le conversazioni quotidiane su WhatsApp, che si svolgono in tutto il mondo, sono estremamente variegate. Tra quelle di natura lavorativa, che richiedono formalità e specifici strumenti, e quelle informali tra amici e familiari, spesso caratterizzate da creatività e umorismo, l’app mira a fornire agli utenti un’ampia gamma di strumenti per personalizzare le interazioni e renderle altamente efficienti. In risposta a questa esigenza, i developer stanno preparando l’introduzione di una funzionalità molto attesa, incentrata sulla formattazione del testo.

Ma le novità non si fermano qui. Presto, WhatsApp permetterà l’utilizzo di username univoci, fornendo un mezzo per avviare conversazioni tra individui sconosciuti senza condividere dati sensibili come il numero di telefono.

Innovazioni nel Testo e Strumenti di Formattazione

WhatsApp sta lavorando su strumenti di formattazione altamente efficaci per consentire la personalizzazione delle conversazioni nei minimi dettagli. Queste funzionalità, attualmente in fase di sviluppo e test, dovrebbero essere rese disponibili a breve per tutti gli utenti Android.

Tra le nuove caratteristiche, spicca il blocco di codice, pensato per agevolare l’invio e la visualizzazione di righe di codice direttamente su WhatsApp. Questo sarà particolarmente utile per programmatori e sviluppatori che potranno utilizzarlo nelle conversazioni di lavoro e per collaborazioni con colleghi.

Sarà possibile inserire citazioni per rispondere a parti specifiche di messaggi, rendendo le conversazioni più chiare. Verranno introdotte le liste, facilitando la creazione di elenchi all’interno delle chat. La formattazione sarà semplice, precedendo il testo con un asterisco, un trattino o un numero per elenchi numerati.

Questi nuovi strumenti di formattazione promettono di offrire un’esperienza utente migliorata e soddisfacente, anche se al momento i tempi di rilascio ufficiale non sono stati dichiarati.

Username e Maggiore Protezione della Privacy

L’introduzione degli username su WhatsApp rappresenta una svolta significativa. Attualmente in fase di test, questa funzionalità sarà disponibile sia per dispositivi iOS che Android. La grande novità è che non sarà più necessario condividere il proprio numero di telefono per avviare conversazioni, bastando condividere il proprio username.

Gli utenti potranno scegliere un nome utente univoco attraverso le impostazioni del profilo, contenente caratteri alfanumerici e speciali. L’attivazione sarà facoltativa, ma coloro che la scelgono manterranno il loro numero di telefono nascosto nelle chat, a meno che non sia già noto o salvato precedentemente.

L’utilizzo degli username segna un passo avanti nella tutela della privacy, un obiettivo prioritario per WhatsApp. Queste nuove funzionalità riflettono l’impegno dell’app nel fornire opzioni sempre più sicure e personalizzate per gli utenti, consentendo loro di gestire le proprie interazioni in modo più flessibile e protetto. Con un occhio al futuro, ci si può aspettare che WhatsApp continuerà a cercare modi innovativi per migliorare l’esperienza utente e la sicurezza delle comunicazioni.