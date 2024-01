Google potrebbe aver risolto i problemi dei computer quantistici

Il mondo dell’informatica è in fermento con la ricerca intensiva per sviluppare computer quantistici. Le aziende leader come Google e la startup Quantinuum stanno cercando di superare le sfide fondamentali che affliggono questa tecnologia rivoluzionaria. Recentemente, le due società hanno annunciato progressi significativi nella risoluzione di uno dei problemi chiave dei computer quantistici: la manipolazione efficiente dei qubit.

Il qubit topologico, un componente tecnologico cruciale, è stato identificato come la chiave per superare le difficoltà attuali. Le due aziende hanno però generato un forte dibattito su chi delle due abbia raggiunto una soluzione. Le risposte delle loro ricerche sono infatti differenti. Mentre Quantinuum ha svelato il processore quantistico H2, capace di realizzare uno stato di 32-qubit GHZ, Google sostiene di aver ottenuto risultati simili con il proprio computer quantistico interno, ma senza ricorrere al qubit topologico. Questa disparità solleva domande sulla definizione precisa e condivisa del qubit topologico all’interno della comunità scientifica e tecnologica.

Google e Quantinuum: chi ha ragione?

Il qubit topologico si basa sull’uso di qualunquoni non-Abeliani, particelle teoriche che, secondo la matematica, possono rivoluzionare la capacità di immagazzinare e manipolare informazioni nei computer quantistici. Queste particelle, in quanto quasiparticelle, conservano tracce dei loro movimenti passati, consentendo una gestione più efficiente delle informazioni binarie senza essere suscettibili alle interferenze tipiche dei sistemi informatici classici.

Nonostante le affermazioni di successo, entrambe le aziende devono ancora dimostrare le loro teorie in modo definitivo. Sia il qubit topologico che la soluzione alternativa proposta da Google sono esenti da errori di calcolo, sollevando dubbi sulla praticità attuale del calcolo quantistico rispetto ai computer convenzionali. Sebbene le società abbiano compiuto progressi significativi nella ricerca dei computer quantistici, dobbiamo aspettare che questa tecnologia possa competere in termini di potenza di calcolo con i computer classici.

Il confronto sulla definizione del qubit topologico è solo uno degli ostacoli, poiché la comunità scientifica e tecnologica deve stabilire standard e criteri chiari per valutare l’efficacia di queste innovazioni. Mentre la strada per il calcolo quantistico pratico può sembrare ancora lunga, gli sviluppi recenti dimostrano che l’interesse e gli investimenti nelle tecnologie quantistiche sono in costante aumento, aprendo nuove prospettive e potenzialità per il futuro dell’informatica avanzata.