CoopVoce offre 200 GIGA al mese, il prezzo fa fallire Iliad

L’obiettivo di CoopVoce in questo momento è quello di mettere in grande difficoltà gli altri gestori virtuali e anche Iliad ma resta il fatto che l’offerta sia disponibile per tutti gli utenti. CoopVoce vuole che a sottoscrivere le sue due promo siano tutti, senza distinzione.

A tal proposito è ritornata quella che tutti già conoscevano con il nome di EVO 200, soluzione che al suo interno mette tutto ciò che serve ogni mese. Ricordiamo che i costi di questo provider non cambiano mai ed è per tale motivo che più persone sottoscrivono le sue promozioni.

CoopVoce, le EVO accolgono la nuova 200 che è ancora disponibile sul sito

Fare qualcosa di più di quello che sta facendo in questo periodo CoopVoce sarebbe davvero complicatissimo. Lanciare infatti un’offerta che abbia più contenuti al suo interno della EVO 200 è davvero difficile e lo dimostrano gli altri gestori che proprio non riescono a stare al passo.

Ricordiamo infatti che le promozioni di questo gestore virtuale sono solite offrire tantissimi contenuti ma soprattutto soprattutto prezzi molto bassi che non cambiano mai. Per riuscire a battere la concorrenza, l’azienda ha pensato ad una soluzione che ogni mese disponesse al suo interno minuti, messaggi e giga in gran quantità.

La EVO 200 vanta infatti minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi, 1000 SMS da inviare a chiunque si voglia e infine 200 giga per navigare usando il 4G. Il prezzo mensile corrisponde ad una cifra di soli 7,90 € e resterà tale per sempre una volta sottoscritta la promo. Il costo di attivazione da pagare è di soli 10 € la prima volta.