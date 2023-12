Dacia continua a consolidare la sua presenza sul mercato automobilistico italiano con il nuovo Duster 2023 4×4, oggetto del nostro test. Questa versione rappresenta una soluzione affascinante per coloro che cercano un SUV robusto ed economico, in grado di affrontare anche il fuoristrada in modo sicuro. Dopo aver testato il veicolo per circa 10 giorni, esploriamo le sue caratteristiche e le modifiche apportate rispetto ai modelli precedenti.

Esterni e design:

Il Dacia Duster 2023 mantiene l’aspetto distintivo che ha reso popolare il modello negli anni precedenti. Con una lunghezza di 4,34 metri e un’altezza di circa 1,70 metri, il Duster 4×4 si presenta come un SUV compatto ma dall’aspetto imponente. La sua altezza da terra di oltre 20 cm contribuisce a offrire angoli di attacco e di uscita significativi, rendendolo adatto anche al fuoristrada più impegnativo.

I cerchi in lega da 17 pollici con una spalla alta aggiungono comfort sia in città che durante le avventure off-road.

Il design del Duster 2023 rimane fedele all’estetica moderna di Dacia, con fari a LED a forma di Y e un nuovo logo bianco sulla calandra che conferisce un tocco contemporaneo. Gli specchietti laterali richiudibili elettronicamente sono una nuova aggiunta funzionale.

Complessivamente, il design del Duster 2023 mantiene un equilibrio tra robustezza e modernità, confermando l’attenzione di Dacia all’evoluzione del suo stile.

Interni e bagagliaio:

Salendo a bordo, l’abitacolo accogliente e spazioso del Dacia Duster offre comfort e praticità. Gli interni presentano un design rinnovato, con bocchette d’aria ottagonali e un volante a quattro razze ergonomico. Le finiture morbide dei sedili e l’attenzione ai dettagli rendono l’abitacolo piacevole, nonostante la presenza di plastiche dure, un compromesso comprensibile data la natura economica del veicolo.

Lo spazio sui sedili posteriori è confortevole per quattro adulti, mentre il bagagliaio del Dacia Duster, seppur non eccezionalmente capiente, offre una praticità notevole con un piano di carico piatto. La presenza di ganci e prese USB nella zona del bagagliaio aggiungono un tocco di funzionalità, anche se la mancanza di uno scivolo centrale sul sedile posteriore può essere un punto di miglioramento.

Sistema multimediale:

Il sistema multimediale da 8 pollici del Dacia Duster è al passo con le aspettative moderne, offrendo funzionalità come connessione Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto, ma questi ultimi solo via cavo.

La disposizione dei comandi potrebbe risultare poco intuitiva durante la guida, ma la sua interfaccia semplice e la visualizzazione delle telecamere a 360 gradi sono punti positivi. La presenza di un’ampia gamma di funzionalità, tuttavia, non include sistemi ADAS come il mantenimento di corsia o l’assistenza alla frenata di emergenza.

Prestazioni, guidabilità e consumi:

Il motore 1.5 turbo diesel da 115 cavalli è collaudato e offre un buon compromesso tra potenza ed efficienza. Il cambio, se inizialmente può sembrare poco fluido, diventa comunque gestibile con l’abitudine. Le marce corte delle prime due velocità favoriscono una maggiore ripresa in salita, mentre le ultime due marce più lunghe contribuiscono a mantenere consumi ragionevoli in autostrada.

La modalità Eco, sebbene riduca la potenza, mostra una differenza tangibile nei consumi, confermando l’attenzione di Dacia all’efficienza energetica. La guida su strada è confortevole grazie alle sospensioni morbide, ma si evidenzia un certo beccheggio e rollio alle alte velocità.

Tuttavia, la vera forza del Dacia Duster emerge in situazioni off-road, dove il sistema 4×4 e le caratteristiche di guida fuoristrada si dimostrano eccellenti.

Conclusioni e prezzi:

Esplorare la Dacia Duster 2023 è stato un viaggio intrigante e rivelatore nel mondo dei SUV compatti. Giunti alla fase cruciale dell’analisi, ci soffermiamo sull’aspetto che inevitabilmente cattura l’attenzione di ogni potenziale acquirente: il prezzo. Al 14 novembre 2023, i prezzi per la Dacia Duster 2023 variano nei seguenti allestimenti disponibili:

L’allestimento Essential : equipaggiato con un motore 1000 Turbo a benzina da 90 cavalli, parte da €17.500 ;

: equipaggiato con un motore 1000 Turbo a benzina da 90 cavalli, ; L’allestimento Extreme, il più completo e accessoriato, è proposto a €25.500 per la versione a benzina.

Invece, per il modello da noi in prova, il 1.5 Turbo Diesel da 115 cavalli così accessoriato, il prezzo di partenza si attesta intorno ai €25.000. Va notato che, se confrontato con l’anno precedente, il prezzo ha registrato un incremento, riflettendo una tendenza generale di aumento nei settori automobilistico ed elettronico. Tuttavia, tale aumento potrebbe essere giustificato dalla presenza di alcune nuove funzionalità e miglioramenti.

Dacia, da sempre nota per la sua capacità di offrire veicoli robusti a prezzi accessibili, mantiene la sua posizione vincente in questo segmento. In un panorama dove i costi tendono ad aumentare, Dacia continua a proporre soluzioni interessanti, mantenendo una filosofia di accessibilità senza compromettere la qualità e la robustezza del veicolo. Il Duster si conferma è una scelta solida se cercate un SUV 4×4 economico, ma robusto e affidabile.