Nuova GoPro Hero 12 Black. Quali sono le novità e le differenze rispetto al modello precedente? Ma soprattutto, conviene fare l’acquisto per chi possiede già la Hero 11 Black? Credo che queste siano le domande più interessanti e importanti per quanto riguarda questo prodotto.

Questo è un discorso, un po’ spinoso, anzi, un argomento che ha acceso diversi dibattiti nel mondo tech, in queste settimane. Ogni volta che esce una nuova GoPro, così come ogni volta che esce un nuovo iPhone, si crea un po’ di hype, ma alla fine ci si rimane anche un po’ delusi. Questo perché sempre più aziende, soprattutto nell’ultimo periodo, ci stanno abituando ad avere meno a un prezzo più alto, e questo ovviamente al consumatore finale non piace

Contenuto della confezione:

Cominciamo con la confezione della GoPro Hero 12 Black e vediamo cosa c’è al suo interno:

La prima grande novità, per non dire differenza rispetto ai modelli passati, è la “scatola delle uova”. Non troviamo più quella custodia a cui eravamo stati abituati da GoPro, non solo molto bella esteticamente, ma anche molto pratica e utile per il trasporto. Al suo posto, ora c’è una vaschetta;

I vari manuali di istruzioni e di manutenzione del prodotto;

La GoPro Hero 12 Black ;

; Il cavo USB-C;

Un supporto con adesivo 3M;

Il classico supporto da collegare all’adesivo e sotto alla GoPro con la sua vite;

Estetica e design:

Aggiornamenti a livello di design non ce ne sono per la GoPro Hero 12 Black. Tranne per la colorazione che, che per la prima volta non è completamente nera, ma presenta questi spruzzi di colore blu, dello stesso colore del logo. Questa nuova texture a pois conferisce uno stile come graffiti – old school, molto carina.

Invece, sulla parte inferiore della GoPro Hero 12 Black, finalmente c’è l’attacco universale per collegarla direttamente su un treppiede. Questo è utilissimo per tutti i professionisti del settore audiovisivo.

Per il resto, è identica al modello dell’anno scorso. Sul lato sinistro troviamo il pulsante di accensione, a destra invece, c’è lo slot per inserire la batteria, la porta USB-C e lo slot per inserire la micro SD. Quindi è identica alla GoPro Hero 11 Black.

Display e novità:

Una volta accesa la GoPro Hero 12 Black, il primo impatto è con il display di navigazione, ora rinnovato e più in linea con i tempi. L’aspetto moderno è evidente, ma la facilità di navigazione rimane notevolmente user-friendly. Gli aggiornamenti software si concentrano sulla fluidità dei vari menu della action camera, garantendo un’esperienza utente più intuitiva.

Tra le novità più significative della GoPro Hero 12 Black a livello software spicca l’introduzione dell’HDR, particolarmente apprezzato per la registrazione di video in condizioni di forte contrasto luminoso. Il nuovo profilo GP Log invece, offre maggiore controllo durante il color grading e la correzione del colore, consentendo una registrazione più dettagliata e adatta alle esigenze di editing avanzato.

Nonostante le novità, il profilo GP Log, alla luce dei test effettuati, sembra offrire un’esperienza simile al precedente Log. Tuttavia, l’attesa è per i prossimi aggiornamenti, che potrebbero introdurre benefici e modifiche significative.

Un’altra novità della GoPro Hero 12 Black è l’aggiunta della connettività Bluetooth, che consente il collegamento di cuffie. Questa funzione offre la possibilità di comandare la GoPro a distanza attraverso i comandi vocali, ampliando le opzioni di controllo e interazione.

Non tutte sono novità positive, infatti la perdita della funzione GPS può lasciare alcuni utenti insoddisfatti. Anche se non tutti erano consapevoli della sua presenza, la scelta dell’azienda di rimuoverlo potrebbe essere controversa. La possibilità di disattivare o attivare il GPS sarebbe stata gradita da molti, ma ormai siamo in un periodo dove le aziende offrono di meno ad un prezzo più alto del passato.

Conclusioni e prezzo:

In conclusione, la GoPro Hero 12 Black presenta un aggiornamento che, sebbene non rivoluzionario, offre miglioramenti significativi. Le novità software e la connettività avanzata rappresentano passi avanti, ma la perdita del GPS potrebbe dividere l’opinione degli utenti.

Resta da vedere come futuri aggiornamenti modificheranno l’esperienza complessiva, ma nel complesso, la GoPro mantiene la sua posizione come una scelta affidabile per gli amanti delle avventure e degli sport estremi.

La GoPro Hero 12 Black arriva sul mercato con un prezzo di 449,99 euro, ma spesso è in offerta su Amazon vista la concorrenza in questo settore di action cam. Se possedete una GoPro Hero 11 o 10 Black non vale la pena dell’aggiornamento alla 12.