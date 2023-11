Realme è letteralmente impazzita con l’ottima promozione che deciso di attivare in questi giorni, infatti gli utenti sono pronti a mettere mano al portafoglio per cercare di risparmiare il più possibile, ed avere ugualmente la possibilità di spendere poco anche sull’acquisto del Realme 9 Pro+, uno dei medi di gamma più interessanti ed accattivanti del momento.

Il dispositivo è infatti caratterizzato da un ampio display super AMOLED da 90Hz, il che garantisce una migliore e maggiore fluidità, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), tutto accoppiato con il processore MediaTek Dimensity 920 5G, che offre comunque una buona autonomia con la batteria da 5000mAh e ricarica rapida SuperDart a 60W.

Realme 9 Pro+, un prezzo davvero irrisorio per il Black Friday

Occasione davvero speciale per acquistare uno degli smartphone più desiderati, il Realme 9 Pro+ 5G presentava un prezzo più basso di 399 euro, ma approfittando della promozione del Black Friday, è possibile assistere ad una riduzione ulteriore del 39%, fino a raggiungere il valore finale di 245,99 euro (acquistatelo QUI su Amazon).

Il processore, MediaTek Dimensity 920 5G, risulta essere più che perfetto per soddisfare pienamente le esigenze della fascia media, la connettività 5G rende lo smartphone molto più vicino agli standard attuali, mentre la presenza del chip NFC integrato facilita in altro modo il pagamento mobile. La back cover con effetto lucente è moderna ed accattivante, sul mercato lo potete comunque trovare in svariate colorazioni ugualmente interessanti.