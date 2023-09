Un’offerta shock davvero da non perdere vi attende in questi giorni da Iliad, arriva la promozione che nasconde al proprio interno ben 180 giga di traffico dati al mese, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato: soli 9,99 euro a rinnovo.

L’attivazione della promozione è assolutamente alla portata di ogni singolo consumatore, il che facilita notevolmente l’accesso, grazie anche alla piena disponibilità nei negozi e sul sito ufficiale. I costi iniziali da sostenere sono molto ridotti, si parla solamente 9,99 euro, ricordando comunque che la promo è disponibile solo fino al 14 settembre (incluso), poi molto probabilmente verrà sostituita.

Iliad, un mare di offerte per tutti gli utenti

L’occasione più ghiotta in casa Iliad è sicuramente rappresentata dalla Flash 180, una promozione che risulta essere effettivamente aperta a tutti, ed è pronta a convogliare al proprio interno un bundle più unico che raro. Dietro il pagamento di un contributo fisso di soli 9,99 euro al mese, da pagare come al solito tramite il credito residuo, gli utenti possono accedere a 180 giga di internet in 5G, con minuti e SMS che saranno completamente illimitati.

Come avete potuto notare, la velocità di navigazione è in 5G, ciò sta a significare che non vengono posti limiti alla massima velocità raggiungibile, al contrario ad esempio di ciò che accade presso i più importanti operatori telefonici virtuali. Per godere di una visione d’insieme della campagna, ricordando comunque che può essere attivata solo entro il 15 settembre, collegatevi al sito.