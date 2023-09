WhatsApp è ricchissima di funzioni, più o meno nascoste, anche grazie alla recente introduzione, mediante aggiornamento gratuito, con la quale è facile estendere al massimo la versatilità e l’usabilità della stessa applicazione per la messaggistica istantanea.

Nonostante venga costantemente utilizzata da oltre un miliardo di utenti nel mondo, coloro che possono dire di conoscerla a fondo sono davvero pochissimi, si potrebbero quasi contare sulle dita di una mano. Da qui nasce la necessità di pubblicare un breve articolo che vi possa aiutare nella maggiore conoscenza e consapevolezza dell’app, sia essa per Android, che iOS.

WhatsApp, questi trucchi vi lasceranno a bocca aperta

Lo sapevate che è possibile nascondere l’ultimo accesso di WhatsApp? per farlo, così da potervi collegare all’applicazione di messaggistica sfuggendo da sguardi indiscreti, non dovete fare altro che recarvi in “Impostazioni – account – privacy – ultima visita”, selezionando poi, eventualmente, quali contatti possano vedere l’accesso, scegliendo tra tutti, i miei contatti o anche nessuno.

Avete cancellato per errore una chat? non preoccupatevi, potete recuperarla senza troppi problemi, infatti dovrete semplicemente recarvi sulla memoria interna del vostro dispositivo, selezionare WhatsApp, poi Database ed individuare il file nominato msgstore.db.crypt. Al suo interno sarà possibile trovare tutti i messaggi degli ultimi 7 giorni, in modo da riuscire a recuperare senza troppi problemi quanto cancellato; basterà poi aprire un qualsiasi editor di testo, ed il gioco è assolutamente fatto.

Questi sono solamente due dei tanti trucchi che potete trovare ogni giorno per WhatsApp, continuate a seguirci per maggiori informazioni.