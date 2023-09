WindTre prova a chiudere i MVNO in un angolo con il lancio di una fantastica campagna promozionale, con la quale gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti ad avere libero accesso a 100 giga di traffico dati al mese, con alle spalle la navigazione garantita alla massima velocità disponibile (5G).

La promozione, di cui vi parleremo dettagliatamente nel nostro articolo, può essere richiesta anche tramite il sito ufficiale di WindTre, avendo ugualmente la certezza di ricevere la SIM direttamente al proprio domicilio, senza costi aggiuntivi. Da notare, tuttavia, che alcuni utenti potrebbero non godere dei diritti necessari per richiederla sul proprio numero di telefono.

WindTre, oggi sono gratis queste offerte

Le offerte di WindTre non sono assolutamente niente in confronto alla Start 5G Summer Easy Pay, una soluzione che propone un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, con il quale il consumatore si può confrontare, andando a spendere solamente 12,99 euro per l’acquisto su base mensile. Da notare che il canone dovrà essere pagato direttamente mediante il conto corrente bancario o la carta di credito, ciò sta a significare che non sarà possibile versare il dovuto con il credito residuo (è presente anche un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi).

Nonostante questi piccoli limiti, il bundle a disposizione è davvero molto ampio, corrisponde a 100 giga di internet alla velocità del 5G, 200 SMS e minuti illimitati, facilmente utilizzabili da tutti gli utenti verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.