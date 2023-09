C’è chi colleziona fumetti, chi colleziona francobolli, chi colleziona porcellane o peluche. Di collezionisti ne esistono di ogni tipo e questo cambia il valore di qualsiasi oggetto. Cose che getteremmo subito nella spazzatura o scambieremmo senza pensarci due volte, potrebbero invece valere una piccola o grande fortuna. Un esempio? Andando su un genere piuttosto classico potremmo pensare a delle monete rare o a delle banconote particolari. Tuttavia, altre cose piuttosto insolite, se trovate, potrebbero essere vendute a caro prezzo: le vecchie SIM telefoniche.

Persino alcuni cellullari oggi valgono migliaia di euro. Ma concentriamoci sugli oggetti prima citati e preparatevi per cercare ovunque nelle vostre case. Non si sa mai.

SIM: come capire quali sono rare?

Le SIM sono quindi divenute ricercate dai collezionisti e quelle più rare e difficili da trovare, potrebbero avere un valore che neanche immaginate.

A donare loro preziosità è il numero di serie che le caratterizza. Determinate combinazioni numeriche sono piuttosto insolite e innalzano la rarità di questi piccoli oggetti. Le più ricercate hanno delle sequenze chiamate Top Number e Gold Number.

Si tratta di trovare SIM che abbiano numeri palindromi o anche ridondanti. Altro dettaglio potrebbe essere la raffigurazione di una data particolare e significativa. Anche la sequenza numerica secondo l’ordine in cui sono posizionati i numeri è particolare: parliamo di un ordine crescente o decrescente.

Alcuni appassionati ricercano invece numeri che rappresentino alcune figure religiose, come l’888 per Gesù Cristo o 666 per la sua “nemesi”, il Diavolo.

Monete dal valore di pochi centesimi e banconote che vi cambierebbero la vita

Sia le monete che le banconote hanno su di esse una serie numerica o una data che indica quando sono state coniate. Alcune combinazioni, così come per le SIM, ne aumentano di molto il valore economico.

Una piccola e singola monetina di un solo centesimo avente la data 1943 e composta da rame può essere venduta al giusto compratore anche a 100.000 euro. Per le sequenze numeriche, il discorso è uguale a quello precedente.

In questo frangente, un fattore importante, è lo stato di conservazione. Diciamo che questo vale per ogni oggetto che si vuole vendere a dei collezionisti: più è ben tenuto, più le condizioni sono pressocché perfette, più soldi vi frutteranno.

Ci sono anche casi in cui sono le imperfezioni a caratterizzarne la rarità. Da tener in conto c’è anche la storicità o la quantità di produzione, oggetti in edizione limitata sono sicuramente più difficili da trovare.

Per capire il valore effettivo di questi oggetti basta fare una cosa che facciamo sempre: cercare su internet. In alternativa potreste cercare siti web, gruppi Facebook o forum dove gli appassionati si scambiano informazioni e chiedere un parere. Potreste trovare anche in modo facile e veloce un compratore! Fateci sapere se la fortuna è dalla vostra parte.