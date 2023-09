Un’offerta davvero imperdibile vi attende oggi direttamente da WindTre, si tratta della migliore soluzione possibile con la quale riuscire a confrontarsi, nell’ottica comunque di riuscire a godere di tanti contenuti, al giusto prezzo finale di vendita.

L’attivazione, a differenza di quanto si sarebbe potuto pensare, non risulta oggi limitata in alcun modo, ciò sta a significare che la possono richiedere tutti gli utenti in Italia, senza differenze o vincoli particolari. I costi iniziali da sostenere sono relativamente limitati, corrispondono a soli 10 euro con spedizione della SIM a domicilio gratuita, a cui aggiungere comunque la prima mensilità.

WindTre, a sorpresa arrivano 100 giga al mese

Offerta da non credere è la Start 5G Summer con Easy Pay, una soluzione davvero molto interessante che parte con l’offrire all’utente finale la possibilità di avere tra le mani minuti illimitati da utilizzare verso tutti, 200 SMS e 100 giga di traffico dati. La velocità di navigazione raggiungibile corrisponde esattamente al 5G, quindi la più alta disponibile, mentre dei 100 giga, solamente 11,9 giga sono utilizzabili all’interno dell’Unione Europea.

Gli utenti che oggi la vogliono richiedere, devono poi prestare attenzione a due aspetti fondamentali: prima di tutto il pagamento del canone è obbligatorio tramite la carta di credito ed il conto corrente bancario, in secondo luogo è presente un vincolo contrattuale di durata, che limita la portabilità altrove entro i 24 mesi dalla sottoscrizione della SIM, pena il pagamento di una penale comunque dal valore non fisso.