PosteMobile distrugge Iliad con la CREAMI Extra Wow 150

Avere a che fare con un gestore come PosteMobile è davvero complicato, siccome i prezzi sono sempre più bassi e i contenuti sempre più generosi. Gli ultimi tempi hanno visto come il provider soprattutto abbia proposto soluzioni impressionanti in tal senso, provviste ovviamente anche di altre qualità.

A stupire sono infatti soprattutto i servizi concessi all’interno delle tariffe, spesso gratuiti e più vantaggiosi rispetto a quelli dei competitors. C’è anche un altro aspetto da valutare: gli italiani hanno capito che sottoscrivere offerte di gestori molto famosi che concedono il 5G è praticamente inutile. Pagare di più dunque per il nuovo standard di rete non è un’abitudine che piace al pubblico. Stando a quanto riportato, sul territorio italiano il 5G non è equamente diffuso e soprattutto non gode di tutta la potenza in cui si sperava prima che arrivasse.

Ora dunque, asserito ciò, il 4G di PosteMobile, visti i prezzi anche più bassi, potrebbe tornare utile. Più in particolare l’offerta buona risponde al nome di Creami Extra Wow 150.

PosteMobile sbaraglia la concorrenza con 150 giga al mese

Non è difficile per un gestore virtuale in genere primeggiare, ma quando ti chiami PosteMobile è tutto più semplice. Il gestore italiano infatti, forte dei suoi anni di esperienza, domina tra i virtuali.

La miglior promo del momento poi non può che aiutare: ecco la Creami Extra Wow 150, soluzione che costa solo 8,99€ al mese.

Al suo interno gli utenti troveranno minuti e messaggi senza limiti verso tutti i provider e anche 150 giga in 4G per internet.