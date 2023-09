TCL Photovoltaic Technology ha presentato il sistema One-Stop Residential Smart Energy

TCL Photovoltaic Technology, azienda che da sempre si occupa di soluzioni legate alla green energy, nel corso della fiera di Berlino (IFA 2023), ha ufficialmente presentato al mondo un paio di tecnologie e soluzioni adatte per i condomini o residenze con una singola unità abitativa: One-Stop residential Smart Energy e Residential Energy Storage System.

Il mercato sta irrimediabilmente correndo verso il mondo green, o eco-sostenibile, con una crescente domanda di sistemi di accumulo residenziali, sia per una maggiore consapevolezza riguardante le emissioni di CO2, che per il desiderio di veder ridurre l’ammontare della bolletta dell’energia elettrica. Per questo motivo TCL Photovoltaic tecnhnology ha voluto entrare prepotentemente in Europa con un ecosistema energetico intelligente, al cui interno si possono trovare moduli fotovoltaici, una pompa di calore e accumulatori di energia.

Il sistema risulta essere perfetto per avere la certezza di godere di alimentazione ininterrotta, sopratutto in caso di emergenze o difficoltà di vario genere, ed ovviamente riducendo il costo della bolletta. Questi affonda le radici sulle batterie di nuova generazione, le LiFePO4, dal design modulare, che offrono una resistenza negli anni molto più lunga, oltre che richiedere fisicamente meno spazio.

TCL, quali accessori aggiungere al sistema