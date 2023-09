Nokia G42 5G, lo smartphone di fascia medio-bassa in vendita a partire da 249 euro, è pronto ad introdurre sul mercato una nuova versione, o meglio una colorazione completamente diversa. In seguito all’ottimo successo raggiunto con So Purple, HMD Global ha deciso di lanciare anche So Pink.

Il fenomeno del momento è senza ombra di dubbio la pellicola cinematografica Barbie, l’azienda è consapevole della richiesta del pubblico, e per questo motivo ha deciso di cavalcarla proponendo un Nokia G42 5G completamente rosa, senza modificare quelle che sono le caratteristiche che lo contraddistinguono dalla massa. Il dispositivo è infatti uno dei primi al mondo auto-riparabile, ovvero grazie alla presenza dei kit di iFixit, ogni utente sarà in grado di riparare il display, la porta di ricarica, la cover o la batteria, con prezzi a partire da 24,95 euro.

Nokia G42 5G, alcuni dettagli dello smartphone

Nokia G42 5G è uno smartphone robusto, con protezione Gorilla Glass 3, utilizzabile in mobilità, grazie alla certificazione IP52 (resistenza a schizzi d’acqua e polvere), che integra sistema operativo Android 13 (certezza di 2 anni di sistema operativo e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza), mantenendo una autonomia superiore al normale, e supportando altresì la ricarica rapida a 20W.

Il comparto fotografico è rappresentato da un sensore principale da 50 megapixel, con night mode, e scatti visibili alla perfezione sull’ampio display da 6,56 pollici di diagonale e risoluzione HD+. Sotto il cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 480+, con connettività 5G, per prestazioni adeguate alla fascia di prezzo di posizionamento.

La nuova versione, come So Purple e So Grey, nella configurazione 6/128GB, può essere acquistata da oggi sul sito di Nokia a partire da 249 euro.