La super offerta di Iliad, pronta a nascondere al proprio interno ben 180 giga di traffico dati, è attivabile dagli utenti ancora per poco tempo, l’occasione di richiederla sul proprio numero, o anche su nuova numerazione, sta per esaurirsi, per questo motivo dovete assolutamente velocizzare la sottoscrizione.

La richiesta, come al solito del resto, può essere presentata direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio, alla stessa stregua del sito ufficiale, con il quale il consumatore potrà confrontarsi nell’ottica comunque di riuscire a ricevere la SIM direttamente al domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo di soli 9,99 euro.

Iliad, questa super offerta è da far perdere la testa

Avete ancora pochissimo tempo a disposizione per richiedere la Flash 180 di Iliad, una promozione che ha un canone fisso mensile di soli 9,99 euro, ma con una peculiarità: il costo non cambierà in futuro, ovvero l’utente ha la certezza che non assisterà mai a rimodulazioni contrattuali.

Tutto questo per godere comunque di un bundle assolutamente invidiabile, composto da 180 giga di internet alla velocità del 5G, passando anche per i canonici minuti e SMS illimitati, utilizzabili liberamente dagli utenti per chiamare e chattare con amici e parenti sul territorio nostrano.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, l’attivazione è possibile per tutti, senza vincoli o limitazioni particolari, se non riguardante il tempo a disposizione: la promo scadrà il 15 settembre, per questo motivo dovete affrettare la scelta, in modo da non restarne effettivamente delusi o tagliati fuori.