WhatsApp ha recentemente subito un aggiornamento molto importante ed atteso dal pubblico, che ha portato all’introduzione dei videomessaggi.

Lanciati ufficialmente con un comunicato stampa qualche settimana fa, Meta punta a rivoluzionare nuovamente il meccanismo di contatto tramite l’app di messaggistica istantanea, con l’introduzione di messaggi video brevi, che gli utenti possono inviarsi a vicenda (esattamente come i messaggi vocali, per intenderci).

WhatsApp, cosa ci aspetta di nuovo

Inviare i messaggi video sarà davvero semplicissimo, l’utente non dovrà fare altro che mantenere la pressione sul tasto centrale, come accade ad esempio per i messaggi vocali, per riuscire a registrare un breve filmato da inviare ad amici e parenti.

Nel caso in cui, al contrario, non vogliate ricevere messaggi di questo tipo, dovete sapere essere possibile bloccarli, semplicemente aprendo la chat dalla quale volete evitarli, dirigervi nelle impostazioni e selezionare il piccolo lucchetto. Seguendo tale procedura sarete certi di non ricevere alcun messaggio video, ma non potrete nemmeno inviarli (solo parlando della suddetta chat, non globalmente).

Quanto indicato direttamente nel nostro articolo è da ritenersi ancora provvisorio, parliamo infatti di una funzione inclusa nella beta che deve essere ancora testata profondamente e che potrebbe non essere esente da modifiche importanti, prima della totale approvazione, per questo motivo seguiranno sicuramente aggiornamenti. Al momento attuale non sappiamo quando effettivamente sarà possibile fruirne in modo totale e ufficiale nelle varie versioni di WhatsApp.