Sicuramente avrete sentito parlare di persone che collezionano monete, banconote o altri oggetti nelle loro case o nei loro sgabuzzini. Non pensate che sia solo un hobby, il collezionismo può essere un ottimo investimento! Esistono oggetti che con il tempo e aventi alcune caratteristiche possono valere una fortuna, facendovi arricchire molto più di quanto possiate immaginare.

Abbiamo attirato la vostra attenzione? Frugando tra i cassetti o in scatole dimenticate potreste trovare monete o banconote che oggi sono diventate particolarmente prestigiose e e ricercate dagli appassionati. Scopriamo perché, magari potreste diventare anche ricchi!

Come diventare ricchi con solo delle monete

Da anni vengono coniate diverse monete e banconote che con il tempo hanno assunto un valore inimmaginabile. La rarità non è legata spesso al materiale, ma bensì al numero di serie che le caratterizza o alla data di coniazione. Altra particolarità sono le combinazioni numeriche, come quelle palindrome o legate ai simboli religiosi (come il 666). Stesso discorso vale anche per le SIM. Ebbene c’è una fetta di mercato del collezionismo dedicate anche ad esse!

Una piccola monetina, che per noi vale un centesimo, ma coniata nel 1943 e costruita in rame può farvi guadagnare fino a 100.000 euro. Se per caso ne aveste un paio, potreste cambiare davvero la vostra vita.

Altro esempio è la moneta da 1 euro creata dal Principato di monaco per celebrare il 25° anniversario del regname del Principe Alberto II nel 2007. Gli esemplari esistenti al mondo sono pochi e per questo molto difficili da trovare, ma vendibili a cifre esorbitanti alla giusta persona.

Passando alle banconote, una delle più rare e preziose è la 10 euro specimen, creata per scopi puramente diplomatici. Si distingue da subito proprio grazie alla scritta SPECIMEN messa in diagonale su di entrambi i lati. Anche questa potrebbe essere acquistata a 100.000 euro.

Un altro fattore particolarmente significativo è lo stato di conservazione. In condizioni perfette il valore potrebbe schizzare alle stelle. Tuttavia, ci sono casi in cui le imperfezioni sono ciò che le rendono ricercate: un piccolo dettaglio sbagliato creato durante la coniazione potrebbe cambiarne il pregio.

Per capire se siete così fortunati da possedere qualcosa di raro vi basta fare una breve ricerca online o iscrivervi ai gruppi Facebook. Su quest’ultimi potrete non solo capirne il valore, ma magari trovare già un compratore. Cominciate a scavare in ogni angolo della vostra abitazione o in quella dei vostri genitori!