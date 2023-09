Il colosso americano Microsoft presenta molto spesso sul mercato diverse edizioni delle sue console da gaming e dei suoi vari accessori. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha deciso di svelare in veste ufficiale una nuova edizione della sua ultima Xbox Series S. Si tratta di una nuova edizione nella colorazione Carbon Black e con un quantitativo di archiviazione interna pari a 1 TB.

Microsoft svela la nuova Xbox Series S nell’edizione Carbon Black con 1 TB

In queste ultime ore è stata annunciata ufficialmente una nuova edizione di una delle sue console di ultima generazione. Come già detto, ci riferiamo alla Xbox Series S. Questa volta, l’azienda ha deciso di presentarla nuovamente con un’altra colorazione. Si tratta della colorazione Carbon Black, ma le novità non finiscono qui.

La nuova versione si distingue per il suo elevato quantitativo di archiviazione interna. Con questa versione, gli utenti avranno infatti a disposizione addirittura 1 TB per archiviare tutti i videogiochi che desiderano. Per il resto, non troviamo altre differenze con la versione classica della console.

Anche in questa edizione, la nuova console dispone infatti di tutta la potenza di cui ha bisogno. Anche dal punto di vista estetico e dimensionale non ci sono differenze con la versione classica, fatta ovviamente eccezione per la nuova colorazione Carbon Black. Con questa edizione, gli utenti potranno dunque archiviare una grande quantità di videogiochi. Ricordiamo che il catalogo proposto dall’azienda è sempre vasto e ogni mese si arricchisce con tante novità. Ricordiamo però che tra pochi giorni alcuni videogiochi lasceranno per sempre il catalogo di Xbox Game Pass.