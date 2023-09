Un’offerta davvero incredibile si staglia all’orizzonte nel panorama di PosteMobile, gli utenti si ritrovano oggi ad avere tra le mani la perfetta occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio, a prescindere da tutto ciò che li circonda.

L’attivazione, come per tutte le altre campagne promozionali del brand, è da ritenersi valida solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale. In questo caso l’ordine prevede il pagamento di un contributo fisso di 20 euro, comprensivo di 10 euro di SIM e 10 euro di prima ricarica (quindi utilizzabile per il rinnovo vero e proprio).

PosteMobile, un risparmio così non si era mai visto

La promozione di PosteMobile che tutti gli utenti devono attivare subito è la Creami Extra Wow 150, ha un costo fisso di soli 8,99 euro al mese, e vuole essere la compagna perfetta per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Osservando da vicino i contenuti disponibili, notiamo la presenza del binomio perfetto: credito illimitati utilizzabili per contattare chiunque in Italia, ed anche 150 giga al mese alla massima velocità, che in questo caso corrisponde esattamente a quella del 4G+ fino a 300Mbps in download. Un grande pregio il non aver in nessun modo limitato l’accessibilità da parte di un qualsiasi utente, ed allo stesso tempo l’aver deciso di offrire la massima velocità possibile.

Tutti coloro che la vorranno richiedere, lo ricordiamo, devono affidarsi direttamente al sito ufficiale di Poste Italiane, in quanto la promo non è attivabile negli Uffici Postali.