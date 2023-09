BYD, presentati 6 nuovi veicoli all'IAA 2023

BYD, azienda di cui spesso vi abbiamo parlato negli ultimi mesi, che si occupa di produzione di veicoli a nuova energia, nel corso del Salone dell’Auto di Monaco di Baviera ha presentato 6 nuovi modelli completamente elettrici.

L’IAA Mobility rappresenta il momento ideale per le aziende per presentare agli utenti l’accoppiata più attesa, BYD Seal e BYD Seal U, due modelli con la tecnologia BYD per la sicurezza, le prestazioni ed il comfort. Con BYD Seal, insignita del premio iF Design Award, il consumatore si ritrova di fronte un’auto sportiva, con linee ribassate, ma anche dettagli raffinati che prendono spunto direttamente da Ocean X.

BYD Seal U, al contrario, è versatile, spaziosa e pratica; un SUV 100% elettrico del segmento D, con una ricca dotazione di serie, in grado di combinare estetica elegante e guida intelligente. Sarà disponibile in due versioni: Comfort, con batteria Blade da 71,8kW e autonomia di 420km, e Design, con batteria Blade da 87 kWh con autonomia di 500km.

BYD, ecco a voi Denza D9

L’altro importante debutto è stato quello di Denza D9, la vettura realizzata in collaborazione con Mercedes-Benz, ed appartenente al nuovo brand di lusso di cui vi abbiamo parlato qui. Si tratta di un modello con capacità di 7 posti (2 + 2 + 3), che porta il consumatore finale a non dover sottostare ad alcun compromesso.

Al momento attuale non sono state rilasciate informazioni di alcun genere sulle date di lancio in Europa e gli eventuali prezzi di listino. Seguiranno aggiornamento quando avremo notizie più dettagliate in merito alle disponibilità sul territorio nostrano.