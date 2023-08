Kena Mobile ha un sogno, attirare gratuitamente gli utenti proponendo loro giga ed una prima parte dell’offerta senza costi aggiuntivi, così da invogliarli poi a restare come clienti a tempo indeterminato. Un piano geniale che viene attuato con la promozione migliore del mese.

Accedervi non è obiettivamente aperto a tutti i consumatori, infatti al giorno d’oggi la possono ottenere solamente coloro che sono alla ricerca del cambio operatore telefonico, proveniendo oltretutto da Iliad o da un qualsiasi MVNO in Italia. Il costo iniziale da sostenere per l’attivazione è completamente azzerato, con la stessa SIM spedita gratuitamente al consumatore finale.

Kena Mobile, a sorpresa arrivano tantissimi sconti assurdi

Il suo prezzo fisso è davvero ridotto: soli 6,99 euro al mese, un canone che deve essere tranquillamente pagato tramite il credito residuo, e che permette così di godere della cancellazione gratuita, a prescindere dal momento in cui verrà effettivamente richiesta.

Ciò che rende la promozione di Kena Mobile davvero speciale è proprio la presenza di 200 giga gratis da utilizzare entro 60 giorni dall’attivazione, a cui si aggiunge anche il primo mese gratis, quindi il canone sarà da pagare dalla seconda mensilità.

Coloro che la vorranno comunque attivare, potranno ottenere in cambio ben 130 giga di internet alla velocità del 4G (ma limitato), a cui sommare 200 SMS ed anche minuti illimitati utilizzabili verso tutti in Italia. Al momento attuale non sono state fornite tempistiche di attivazione, il che ci lascia pensare sia disponibile a tempo indeterminato.