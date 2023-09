Kena Mobile ha oggi deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti un’offerta che potremmo quasi definire spiazzante, la perfetta soluzione con la quale avere libero accesso a 130 giga di traffico dati al mese, ed anche godere di un risparmio importante sul prezzo finale di vendita.

Risparmiare con Kena Mobile è decisamente semplice, la promozione oggi disponibile può essere richiesta da tutti nei negozi fisici, o anche online, a patto che comunque si rispetti un vincolo importante: la provenienza deve essere da Iliad o da un MVNO, con la portabilità obbligatoria del numero originario.

Non perdetevi le offerte Amazon con i codici sconto gratis, che avrete gratis in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale.

Kena Mobile, le occasioni più pazze dell’estate

Le sorprese da Kena Mobile non finiscono mai, con la nuova promozione del momento, infatti, gli utenti si ritrovano a spendere solamente 6,99 euro al mese, con il pagamento diretto sul credito residuo, e poter comunque godere di un bundle di tutto rispetto, composto da 130 giga alla massima velocità, passando anche per i soliti minuti illimitati e ben 200 SMS che potranno essere utilizzati liberamente verso tutti.

Ciò che rende speciale la suddetta promozione sono due punti fondamentali: i 200 giga gratis in regalo per i primi 60 giorni di attivazione (poi verranno disabilitati), ed anche la prima mensilità disponibile a titolo gratuito, in altre parole l’utente si ritroverà a versare il canone dal secondo rinnovo.

I dettagli, e tutto ciò che concerne l’attivazione della promozione di Kena Mobile, è rimandato al sito ufficiale.