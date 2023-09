House of the Dragon, spin-off della fortunata serie Il Trono di Spade, ha avuto grande successo con la prima stagione e tutti attendono con ansia la seconda. Finalmente la stessa regista, Claire Kilner, ha svelato qualche altro dettaglio.

Pare che essa sarà più breve, avrà 8 episodi (2 in meno rispetto alla precedente), tuttavia questo non toglierà phatos alla storia. Ogni episodio sarà ricco di avvenimenti esaltanti e visivamente incredibili. Si prospetta ancora più intensa della prima. ATTENZIONE: di seguito ci saranno spoiler sulla prima stagione.

House of the Dragon 2: anticipazioni e dettagli

La serie è stata ufficialmente rinnovata ormai più di un anno fa, nell’agosto del 2022, solo sei giorni dopo aver debuttato ufficialmente sugli schermi. House of the Dragon si è subito dimostrata una perla di grande successo per l’HBO.

La prima parte si è concentrata sulla storia dei Targaryen, i cavalcatori di draghi, partendo dalla morte del re Jaehaerys I Targaryen, noto come il Conciliatore. Si è conclusa poi arrivando ad una guerra tra le due principali fazioni della famiglia chiamata la Danza dei Draghi.

Lo showrunner, Ryan Condal, ha raccontato che, benché la seconda stagione duri meno, in essa verranno concentrati tanti importanti avvenimenti. Accadranno così tante cose in ciascun episodio che saranno quasi difficili da seguire. Ogni minuto sarà ricco di emozioni. Condal ha anche commentato dicendo che è stato molto difficile racchiudere il tutto in soli 8 episodi. La dichiarazione cozza però con quelle precedenti, secondo il quale il taglio era stato dovuto ad una decisione creativa.

Casey Bloys, chief content officer per HBO e Max, ha anticipato che la seconda stagione dovrebbe essere disponibile l’anno prossimo, a causa dei ritardi dovuti agli scioperi. Pare che, nonostante sia stata annunciata con largo anticipo, stiano ancora girando. Inoltre, il contratto di George R.R. Martin, scrittore e produttore esecutivo, è attualmente sospeso e lo stesso autore si è dichiarato pessimista su un possibile raggiungimento in breve di un accordo tra WGA e AMPTP. Speriamo che tutto questo non faccia slittare House of the Dragon ancora di più.