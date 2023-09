TIM inizia il mese di settembre con fare battagliero. Il provider italiano non vuole lasciare spazio ad Iliad ed alle sue promozioni low cost, specialmente alla Flash 180, che si conferma una delle migliori tariffe di questo mese di settembre. Anche il gestore italiano ha delle proposte per il suo pubblico, con costi anche inferiori a 10 euro.

TIM, le grandi tariffe per l’inizio di settembre

Una delle migliori tariffe di TIM a settembre è la Gold Pro. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile si troveranno a pagare solo 7,99 euro ogni mese con un pacchetto di consumi che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 70 Giga per navigare in internet, laddove possibile anche sotto rete 5G.

In aggiunta alla Gold Pro, i clienti di TIM potranno accedere anche ad una seconda vantaggiosa ricaricabile come la Steel Pro. Questa proposta ha un costo mensile di soli 6,99 euro ogni trenta giorni con 50 Giga per la connessione di rete, cui si sommano anche le chiamate senza limiti e gli SMS infiniti.