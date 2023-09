La GUIDA per usare due numeri di telefono WhatsApp su ANDROID

Tra i servizi più diffusi del mondo per quanto riguarda soprattutto l’ambito della messaggistica, c’è sicuramente WhatsApp. Gli utenti sanno che per usare questa famosissima applicazione possono servirsi del loro numero di telefono, ma cosa bisogna fare se si volesse utilizzare due numeri?

Già nel passato più remoto ci sono state diverse soluzioni utili per poter fare questo, ma nel 2023 ci sarebbero stati alcuni cambiamenti. A quanto pare infatti è possibile ora utilizzare due numeri per WhatsApp, almeno per quanto concerne il sistema operativo Android.

Non tutti gli utenti lo sanno ma attualmente diverse versioni di Android concedono una funzionalità che prende il nome di App Parallele o App Duplicate.

Utilizzare due numeri su WhatsApp sullo smartphone Android, ecco come

Bisogna innanzitutto verificare la compatibilità, capendo se il dispositivo Android sia in grado di supportare le due app appena citate. Accedendo poi alle impostazioni dello smartphone, servirà cercare l’opzione per duplicare le applicazioni. Questa potrebbe trovarsi all’interno della sezione utilità o della sezione app.

Nelle applicazioni disponibili bisogna selezionare WhatsApp per duplicare. Dopo aver fatto questo, servirà solo configurare il secondo numero per l’applicazione colorata di verde. Tutto ciò andrà fatto come se lo stessi facendo per la versione ufficiale dell’app. Ci sarà un’icona ben precisa che arriverà a distinguere la nuova app da quella originale.

Da questo momento in poi gli utenti avranno due versioni diverse tra loro di WhatsApp sul proprio dispositivo. Ognuna delle due sarà associata ad un numero diverso. Vi si potrà accedere in maniera separata e usandole come due applicazioni distinte.