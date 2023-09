Iliad conferma in toto la sua offerta commerciale in questi primi giorni di settembre. Le proposte del gestore francese sono trainate dalla tariffa Flash 180. La promozione garantisce chiamate ed SMS no limits più 180 Giga per internet al costo mensile di 9,99 euro. Gli utenti che scelgono Iliad, però, in questo fine estate oltre alla telefonia mobile possono anche valutare una proposta per la telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Da mesi, Iliad è anche al centro della telefonia domestica, con una proposta molto interessante legata alla Fibra ottica, proposta il cui nome è Iliad Box.

La Iliad Box è una delle tariffe migliori del mercato con un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di connessione internet senza limiti con la tecnologia di ultima generazione della Fibra e con velocità sino a 4 Gbps.

Il prezzo di questa tariffa è di soli 24,99 euro al mese per i nuovi abbonati, con la sola aggiunta una tantum di 29,99 euro per l’attivazione della rete.

Per i suoi clienti con una tariffa per la telefonia mobile attiva, così come per i nuovi abbonati che sceglieranno una ricaricabile, Iliad ha riservato un’occasione speciale da cogliere al volo. Per questa fascia di pubblico, infatti, il prezzo mensile per la Fibra ottica scende sino a 19,99 euro. Da ricordare inoltre che il provider francese prevede un costo bloccato per le sue tariffe, senza quindi il pericolo di rimodulazioni improvvise nei mesi successivi all’attivazione.