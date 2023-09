Viaggiare è diventato quasi impossibile a causa dei prezzi esagerati tra voli, alberghi e tutti i costi che vanno aggiunti per le diverse attività, Quest’estate poi, è stata anche peggio. Dopo la sparizione del low cost, riuscire a risparmiare è diventato molto difficile.

In nostro “soccorso” arriva Google che ha annunciato un nuovo sistema per permettere ai propri utenti di trovare il volo più economico, implementando la funzione base già presente sulla piattaforma.

Come risparmiare grazie a Google Flights

La funzione Google Flights, loggandosi con il proprio account, permette di trovare il volo con il prezzo più basso per la destinazione da noi designata.

Le novità, rispetto al sistema esistente, sta soprattutto in due opzioni particolari: la prima permette di monitorare le tariffe per più tempo e la seconda è l’opzione chiamata “prezzo garantito”. Queste avviseranno quando sarà il momento migliore in cui converrà prenotare il volo, al costo più basso possibile.

L’implementazione migliore è sicuramente la funzione “prezzo garantito”. Si tratta di una sorta di garanzia di rimborso che viene attuata quando un utente acquista i biglietti tramite Google Flights. Quando si attiva? Il rimborso verrà erogato nel caso in cui, dopo l’acquisto, i prezzi dei voli scenderanno sotto la tariffa precedentemente consigliata dal sistema.

Purtroppo, per il momento, questa novità è disponibile solo per gli Stati Uniti. Non ci sono ancora notizie riguardanti l’estensione della funzione nei Paesi europei, ma con molta probabilità arriverà presto anche da noi.

Il servizio sicuramente sarà molto apprezzato da chi cerca di risparmiare ed avrà un buon riscontro. Purtroppo però Google può solo consigliare: le tariffe aeree continueranno ad essere quelle che sono.