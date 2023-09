Per poter ampliare il vostro audio mentre guardate un film o una serie TV, vi basta acquistare una soundbar di buona marca.

Un esempio è la soundbar Bose, che in questo periodo è anche in offerta sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Soundbar Bose in offerta su Amazon

Smart Soundbar 550 è una Dolby Atmos soundbar con tecnologia Bose TrueSpace e due trasduttori di tipo upward firing, che presenta un suono incredibilmente avvolgente per tutti i tuoi film, le serie e la musica. La tecnologia TrueSpace della soundbar Bluetooth esalta qualsiasi contenuto.

Non importa cosa tu stia guardando: la tecnologia Bose TrueSpace è in grado di analizzare in modo intelligente anche i segnali diversi da Dolby Atmos, come quelli stereo o 5.1, ed elaborarli in upmix per creare una coinvolgente esperienza sonora multicanale. Il design dell’architettura acustica racchiude al suo interno cinque trasduttori, di cui due orientati verso l’alto, in una soundbar Dolby Atmos compatta da 27,5″ che distribuisce il suono in tutta la stanza: orizzontalmente a sinistra e destra, davanti e in alto.

La soundbar wireless per lo streaming, con Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e Chromecast integrati, puoi riprodurre in streaming wireless quello che vuoi, nel modo che preferisci. Il prezzo è davvero molto basso, parliamo di soli 369.99 euro invece di 519.95 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.