È tempo di nuovi arrivi in casa Motorola. Nel corso delle ultime ore, infatti, il produttore tech ha presentato ufficialmente un nuovo smartphone di fascia media molto curato. Si tratta del nuovo Motorola Moto G84 e può vantare la presenza di diverse colorazioni con backcover in pelle vegana. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Moto G84, ufficiale nuovo mid-range con backcover in pelle vegana

Motorola ha deciso di puntare sulla qualità estetica per questo nuovo smartphone. Motorola Moto G84, come già accennato in apertura, è molto curato esteticamente. È disponibile infatti in diverse colorazioni tra cui Marshmallow Blue e Viva Magenta. Proprio con queste ultime due lo smartphone sarà disponibile con backcover in pelle vegana. In alternativa, è anche disponibile la colorazione Midnight Blue.

Il nuovo smartphone di Motorola è poi interessante dal punto di vista tecnico. Troviamo all’appello un display con tecnologia pOLED e sotto al cofano è presente il soc Snapdragon 695 con ben 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Notevole anche il comparto fotografico che include un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Lo smartphone vanta poi la presenza di una grande batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida e non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità IP54. Dal punto di vista del software, troviamo a bordo Android 13.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Motorola Moto G84 sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano a partire dal 1 settembre. Non si conosce con esattezza il prezzo di vendita, anche se si parla di circa 220 euro al cambio.