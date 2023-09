CoopVoce riparte da dove si era fermata le scorse settimane, mettendo subito a disposizione dei vari utenti una promozione decisamente più unica che rara: la Evo 200.

Tutti coloro che al giorno d’oggi vogliono godere di un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente la devono assolutamente attivare, si tratta di un’offerta che può essere richiesta a prescindere dalla provenienza, con annessa comunque portabilità del numero originario. Inizialmente non viene richiesto il versamento di alcunché.

CoopVoce, offerte assurde vi aspettano a Settembre

Nel mese di Settembre vi aspetta da CoopVoce una promozione davvero più unica che rara, al suo interno si trovano incredibili contenuti, come 200 giga di navigazione in 4G, passando per 1000 SMS che possono essere tranquillamente spesi verso chiunque, terminando anche con illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chi si vuole in Italia.

Attivarla è semplicissimo, basta collegarsi al sito ufficiale, selezionarla e poi premere “Acquista”. Inizialmente non dovete pagare nemmeno un centesimo, poi mensilmente sarà necessario versare il contributo fisso di 7,90 euro, con pagamento diretto tramite il credito residuo della SIM. Ciò che rende CoopVoce speciale e diversa da tutti gli altri è anche la possibilità di appoggiarsi sulla totale assenza di rimodulazioni contrattuali: avete capito bene, esattamente alla pari di Iliad, l’azienda promette che non si assisterà ad alcuna variazione nel prezzo finale in futuro.

Cosa desiderare di più? per maggiori informazioni e dettagli consigliamo comunque di collegarsi quanto prima al sito ufficiale.